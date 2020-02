Don Patricio, Selecta y Arnau Griso, un cóctel musical en 'yu, no te pierdas nada' (31/02/2020)

Selecta y Don Patricio en 'yu' / yu, no te pierdas nada

El mojo picón de un muchacho que no sube al autobús, sino a la guagua.. ¡Jugamos a Adivina la canción con Don Patricio y Selecta! "Mi cultura musical es rara, es distinta", duda Selecta, y Don Patricio admite que "escucho de todo, pero no soy de aprenderme los nombres". ¡Wow! A ver ese oído musical...

No sabemos cómo pero hemos terminado hablando de la colaboración de Lorna y Kiko Rivera, un éxito que pasará a la historia de Youtube. ¿Qué estabas haciendo tú mientras Lorna lo petaba?

DON PATRICIO: "ESTAMOS TRABAJANDO EN LA SOMBRA"

Escuchar a Don Patricio es como estar en un eterno verano. El canario nos habla de '22:23', su último tema, pero también tiene cosas entre manos. "He estado componiendo temas nuevos, y estoy muy contento con ellas. Borraría todas las de 2019 y estrenaría ya las nuevas", nos confiesa.

"Grabé en junio en colombia con el productor de Karol G, el que hizo 'Tusa'", revela. ¿Y cómo lleva todo el tema del éxito de Contando Lunares?, ¿era consciente del éxito que iba a tener?, ¿dónde la escribió? "La escribí hace 4 años en Málaga, yo estaba estudiando allí", cuenta.

Sergio Bezos ha preparado una sección -que no se ha leído nada- en la que habla de los productos canarios que cualquier isleño echaría de menos al irse a la península. Las chocolatinas Ambrosías Tirma, las papas con todo, el Appletiser... "El clipper de fresa sabe un poco a jarabe", nos cuenta, "no podía faltar en ninguna fiesta de cumpleaños".

LA LIFE LIST DE DON PATRICIO Y SELECTA

Queremos conocerles un poquito más así que.. ¡Lo hacemos a través de la música! ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿de dónde sacaron el dinero para comprarlo? "Uno de Madonna", dice Selecta. "Yo Barrio Fino, de Daddy Yankee", cuenta Don Patricio "El reggaeton es un virus, se transmite en los festivales", asegura el canario.

¿Y cuál es el último tema que han añadido a sus playlists? "Bad Bunny es mi cantante favorito ahora mismo", reconoce Don Patricio, que acaba de añadir 'Vuelve' a sus imprescindibles. "Yo escucho electrónica", dice Selecta. ¿Y una canción que les cambiase la vida?

SELECTA Y SUS PLANES DE FUTURO

¡Lo está petando con su colaboración con Recycled! "Llevamos muchos años trabajando juntos", cuenta. ¿Cómo surgió el tema?, ¿cómo fue eso de que hicieron varias versiones?

"Cuando conocí a Jorge no había escuchado rap en mi vida, yo pinchaba electrónica", cuenta. "Hemos tenido momentos de enseñarnos cosas mutuamente", desvela. "El álbum irá poquito a poco, lanzaremos uno o dos singles más", confiesa, asegurando que no tiene todavía una fecha concreta de estreno. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿es porque se está volviendo muy 'selecto'?

VENTURA Y EL BEEF ENTRE KAROL G Y ROSALÍA

Ventura nos habla de uno de los temas del momento: el supuesto plagio de Karol G a Rosalía. No son pocos los fans que se han dado cuenta de las similitudes en algunos gestos, estética... "Yo no pienso que se estén copiando", dice Lorena, que sí que admite que la tipografía de 'Tusa' es igual de la de 'Con Altura'.

También se ha cuestionado bastante el uso de un camión para las actuaciones en directo, del famoso 'todo lo que invento me lo trillan', la frase de las uñas de Aute Cuture... ¡Hay demasiadas pruebas! ¿Y cómo es eso de que Karol G fue al mismo manicurista que Rosalía en Barcelona?

¡El culmen de toda esta historia llega con el unfollow mutuo en Instagram! ¿Hacen falta más pruebas?

NATALIA FERVIÚ Y LOS PEINADOS MÁS TOP DE LA MÚSICA

¡Máster de moda con Natalia Ferviú! Hoy la experta nos trae 'los pelos de la música', donde analiza los looks capilares más llamativos de la música. "El último look de Shakira en su nuevo tema es un poco... No sé, raro", dice.

Las que sí lo petaron con el pelo bicolor fueron Mónica Naranjo, Lady Gaga... ¡Y ahora Dua Lipa! ¿Y los rizos de Jim Morrison?, ¿Bunbury en otra vida? ¡Son igualitos!

Para parecidos razonables es de los hermanos Gallagher en Oasis, o los pelos de los Ramones... ¡Una locura! "Muy parecido al de JuanPe de las Nancys Rubias", asegura. "La maxi melena rizada de Slash está genial también", a lo que Lorena Castell añade que "es un poco Carlos Vives". ¿Y Gloria Trevi y sus looks de los 80? ¡Fantasía!

ARNAU GRISO TRAEN EL BUEN ROLLO A 'YU'

Sus canciones son para venirse arriba, pero hoy vienen los dos vestidos de negro. ¿Qué les pasa a los chicos de Arnau Griso? ¿tienen un mal día? "Yo tengo una mala ostia por las mañanas que no te lo imaginas", reconocen.

Hemos escuchado su nuevo single y parece que hay un cambio... "Por un rato hemos querido ser C.Tangana, queríamos meter un ferrari en el videoclip sí o sí", develan. "Aquí nos hemos tirado a algo más oscuro, o más internacional, más urbano... Pero quién no te dice que lo siguiente vaya a ser bachata", aseguran. "Hay un disco que tiene un tema de cada, es un Frankenstein". ¿Cuándo lo escucharemos?, ¿queda poco?

"Aquí el amigo Arnau monta y produce los vídeos", dice Griso.. ¡Así que no paran de currar! ¿Y cómo les sienta eso de pasar de salas pequeñas al mismísimo WiZink? ¡Locura! Lorena Castell hace un repasito por el Instagram de Arnau Griso, donde se ha encontrado un hastag muy sincero... ¡Y original! ¿Catetos digitales?

¡Están agotando entradas como churros! Y para poner la miel en los labios de los fans y los oyentes, Arnau Griso nos ha cantado 'Quiero' y 'Yo' en directo. ¡Wow!

MÚSICA URBANA CON BEAUTY BRAIN

Los chicos de Beauty Brain nos traen nuevas curiosidades de la música urbana, como el remix de Loco Contigo. ¿No lo has escuchado? ¡Pues a qué esperas!

