Abraham Mateo cuenta cómo convenció a Luis Fonsi para colaborar con él en 'Bora Bora'

Abraham Mateo se encuentra de estreno. Después de semanas de espera, el cantante por fin ha lanzado Bora Bora, su última colaboración con Luis Fonsi, que tiene muchas papeletas para convertirse en el tema del verano 2023. Para promocionarla, se ha pasado por Tómatelo menos en serio para contarle a Chenoa todos los detalles.

El andaluz ha explicado que se trata de una canción "muy melódica", por lo que cuando la tuvo lista pensó que necesitaba un artista de este estilo: "Rápidamente, mi mente se fue a él". Así, le mandó el single al puertorriqueño y "le encantó".

Está muy orgulloso del trabajo que han hecho juntos y ha reconocido que "es increíble" cómo ha pasado de escucharlo cuando era pequeño a colaborar con él: "Me ha pasado con varios artistas. Antes escuchaba su música y ahora trabajo con ellos".

Aunque su relación con el intérprete de Despacito va más allá: lo considera un amigo: "Es de los pocos cantantes que los veo así. He podido ir a comer o a cenar con él...".

Abraham Mateo prefiere escribir sobre desamor

Abraham Mateo también ha aprovechado para hablar de otro de sus últimos temas, La idea, y ha contado que va dirigido a una ex: "La canción me ha salido con el corazón roto". De hecho, ha confesado que su tema preferido para componer es el desamor: "Para mí, componer sobre desamor es como terapia. Así me desahogo y en directo las siento mucho más".

Entre otros temas, el intérprete de Señorita ha dicho entusiasmado que está contento con la vuelta del "mundo pop de los 2000" y ha llegado a sugerirle a Chenoa que "podrían juntarse" para trabajar en algo: "Seguro que sale chulo".

Como es habitual en el late night show de Europa FM, queremos saber cuál ha sido la noche más legendaria de Abraham Mateo y ha explicado que fue cuando llenó su primer estadio en México con 18 años: "Fue muy fuerte emocionalmente por pensar que toda esa gente estaba ahí para verme. Me dijeron que había sido el primer español menor de 21 años que lo habría logrado".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa