Coti: "Estaba en el estudio de Fito Páez grabando con Andrés Calamaro y apareció Maradona"

Tómatelo menos en serio ha recibido este jueves al cantante argentino Coti, que ha venido a presentar Madrid sin vos, su nueva canción que sirve como segundo adelanto de su próximo disco, en el que todavía está trabajando.

"Es una canción que escribí en un momento en que necesitaba la presencia de alguien y me sentía solo", ha contado a Chenoaal hablar de este tema cuyo videoclip grabó en el barrio madrileño de Lavapiés.

Coti reconoce que esta zona de Madrid le resulta especial. "Me gusta mostrar un Madrid que tiene que ver conmigo y que no es el icónico de los monumentos y del turismo, sino el Madrid más de la gente de aquí. Yo viví muchos años aquí y este es el Madrid más profundo, más orgánico, más auténtico. Es el Madrid que tiene más que ver con lo que uno vive", ha añadido.

Madrid sin vos es un dúo a solas canta Coti que juega con "las melodías luminosas en contraposición con letras más melancólicas".

"En mis discos tengo muchas canciones que tienen que ver con mis sentimientos, con las cosas que voy viviendo, que me van pasando en el corazón. La canción es reflejo de eso. Siempre con mi estilo, con mi manera de decir, de cantar, de componer... Es el segundo adelanto del disco", ha añadido el intérprete, que dice que el disco "está casi".

Coti sigue trabajando en el álbum y no parará hasta que lo publique. "Tengo muchas canciones y sigo escribiendo. Hace poco grabé una nueva", ha contado el cantante, que el primer tema que lanzó fue Porcelana China.

Una noche legendaria con Maradona

Pasar por Tu cara me suena es tener que responder a las preguntas clásicas del programa y a la pregunta sobre la noche más legendaria de Coti han respondido el propio Coti y también Chenoa.

"Llevabas el pelo largo, ibas vestido de rosa con las uñas pintadas de negro. Te fuiste a un club de reguetón solo y tu equipo nos preguntaba dónde está Coti, no sabíamos pero te encontraron en la playa durmiendo solo", ha contado la presentadora, a lo que Coti ha respondido asegurando que no recuerda nada: "Esa noche fue muy legendaria. Las mejores noches son las que uno no recuerda".

Y, aunque las noches legendaria son las que no se recuerdan, aunque Coti no se olvida el día que terminó de fiesta con Maradona.

"Fue hermosa, en Buenos Aires, hace muchísimos años. Estaba grabando un disco con Andrés Calamaro. Estábamos en el estudio de Fito Páez. Grabábamos con Andrés, con otros músicos y en un momento cayó Diego Armando Maradona. Llegó a las tres de la mañana esa misma noche... Había un rumor de que podía venir pero todas las noches se decía. Ese día vino. Fue una noche hermosa. Grabamos, cantamos boleros, clásicos de tango, clásicos de rock and roll... Fue hermoso. No hay registro de nada, solamente unas grabaciones", ha contado el cantante.

La pregunta de la botella se la dejó escrita Blanca Paloma, que le preguntó por un secreto de infancia. Lo era entonces. Coti empezó a escribir canciones con 11 años en el piano de su madre y le daba mucha vergüenza contarlo. No lo hizo hasta hace poco y lo ha recordado en la entrevista.

