Eduardo Navarrete: ¿Cómo puede ser que tenga un libro y no tenga Wikipedia?"

La entrada de Eduardo Navarrete en Tómatelo menos en serio ya ha dejado entrevertiene un estilo propio inconfundible y que sabe cómo lucirlo. El diseñador, colaborador de televisión, influencer y, ahora, escritor, se ha pasado por el bar para presentar su primer libro Cabaret y vestidos de escándalo.

Con el pretexto de presentar una serie de vestidos a lo largo de la obra, el artista repasa tanto sus inspiraciones como su propia historia vital, llenando las páginas "chascarrillos de los desfiles" e, incluso, "el paso a paso para hacer el vestido en su casa".

El diseñador también ha revelado que actualmente está "pasando un momento muy bueno, pero ha habido momentos que no han sido tan buenos", ha explicado. "Me parece que es de justicia contar cuando las cosas no han ido bien", ha argumentado.

También ha habido tiempo de comentar su asombrosa transformación en Vicente Fernández en su participación en Tu Cara Me Suena ante los ojos de Chenoa y, de paso, comentar algunos de los looks más recordados de la presentadora durante su primeros años de carrera artística, generando comentarios de todo cuño.