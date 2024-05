Eduardo Navarrete triunfa como Vicente Fernández interpretando ‘Estos celos’ en 'Tu cara me suena'

"Me apasiona el mundo ranchera porque me gusta mucho la copla y la ranchera es la copla de México", ha revelado Eduardo Navarrete a Manel Fuentes tras descubrir que iba a imitar al genio Vicente Fernández.

El diseñador de moda ha sido el invitado a la sexta gala de Tu cara me suena y ha querido rendir homenaje al cantante mexicano con su impresionante interpretación de Estos celos. Al salir del clonador, el público ha alucinado porque su caracterización era casi igual que el artista original. ¡Era difícil saber que debajo de esas prótesis estaba Eduardo!

"Una de mis grandes ilusiones era conocer a Lolita, pero digo así no me va a conocer", ha reconocido el alicantino, así que la miembro del jurado ha acudido a darle un abrazo. "Yo te seguía y decía 'este muchacho triunfará' y no me equivoqué", le ha dicho.

Raquel Sánchez Silva, que coincidió con él en un programa de televisión en 2018 le ha confesado a Lolita que "a ella le pasó exactamente lo mismo": "Le vi el primer día y dije 'Viene para quedarse'".

Él mismo ha confesado que le encantaría participar en una edición completa de Tu cara me suena.