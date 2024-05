Juanra Bonet: "Querría que volviese 'Un, dos, tres' y que me llamaran a mí"

Juanra Bonet ha visitado Tómatelo menos en serio para hablar de su paso por Tu cara me suena, y Chenoa ha pasado así de ser quien lo juzga a quien lo entrevista. El presentador de programas como Quién quiere ser millonario está siendo el concursante revelación del formato de imitaciones, y de ello ha charlado en el programa de Europa FM junto a la cantante y Ventura.

Pero antes de ahondar en sus buenas imitaciones en Tu cara me suena, como es habitual, el invitado ha hablado de si ha tenido alguna noche loca. Ha contado que fue uno de sus amigos quien se sobrepasó con el alcohol por primera vez y, al “ver los resultados”, se prometió a sí mismo nunca llegar “a ese punto”. “Desde entonces tengo el superpoder de saber cuál es la última [copa]”, ha asegurado, resaltando que no se ha “emborrachado jamás”.

Bonet ha aprovechado su visita a Tómatelo menos en serio para contar que una experiencia con un 'quinqui' que le ofreció probar "sustancias" le hizo no consumir drogas nunca: “Me dijo: 'Bien hecho, tú lo que tienes que hacer es estudiar, y cuando tengas 50 o 60 años con tu familia y trabajo, experimentas. No como yo, mira cómo estoy'”.

Además de presentador, Juanra Bonet es actor, y sus andadas en el teatro también comenzaron cuando era adolescente. “Tu motor es la curiosidad, porque haces de todo”, le ha señalado Chenoa, pero el invitado le ha rebatido diciendo que su motivación es “el dinero”. “Yo feliz si puedo vivir abriendo la bolsa de basura de Roberto Leal y Arturo Valls”, ha bromeado.

El actor ha repasado sus inicios en la televisión en programas infantiles, en los que coincidió con Leticia Sabater. Y, al ser preguntado sobre qué programa le gustaría conducir en la actualidad, ha lanzado: “Hay un concurso que tiene su parte de preguntas y respuestas, su parte de yincana, su parte de comedia... Es el Un, dos, tres”. “Querría que volviese, que la persona a la que llamasen no pudiese, y que me llamaran a mí, que me pasa habitualmente”, ha explicado desde el humor.

Contento de no ser “el anfitrión" en 'Tu cara me suena'

Una de las claves que hace disfrutar a Bonet en Tu cara me suena es que no sea su “responsabilidad ser el anfitrión”, aunque fue “muy duro” imitar a Bárbara Rey en el programa delante de la vedette: “Ella me dijo que tenía problemas de cadera, y lo estoy entrenando”.

Sobre quiénes cree que van a ser sus mayores rivales en el programa de Manel Fuentes, el presentador de El círculo de los famosos ha apuntado a los tres concursantes salidos de Operación Triunfo: Raoul, Julia Medina y David Bustamante. “Chenoa me puntúa mejor de lo que a ella le gustaría, estoy seguro”, ha dicho como pulla el invitado delante de la cantante y jurado.

Su química con Chenoa

En Tómatelo menos en serio ha habido química entre Juanra Bonet y Chenoa: cuando el invitado ha bromeado con la idea de “molarle” a la presentadora, la cantante le ha lanzado una indirecta: “A mí la gente con humor me pone más cachonda que Brad Pitt”.

El actor ha sorprendido a los presentadores y colaboradores asegurando que no es nada competitivo, y cuando le toca competir se deja “de divertir”: “Mi hijo hace poco estaba hablando con otros niños y les dijo: 'A mi papá le gusta perder'”.

