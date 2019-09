Hace unos meses, la banda estadounidense Portugal. The Man nos sorprendía con un temazo que llevaba por nombre 'Feel It Still', carta de presentación de Woodstock, su nuevo disco de estudio, y que venía acompañada de un vídeo cargado de psicodelia y rock refrescante. Ahora, estos originarios de Alaska, nos vuelven a sorprender con el videoclip de ‘Keep on’.