Descubre a Cecilia Krull, la voz de 'My Life is Going On' de La Casa de Papel

Cecilia Krull es la autora e intérprete de My Life is Going On , el tema de la cabecera de La Casa de Papel , serie que triunfa en todo el mundo como también su música.

La serie La Casa de Papel se ha convertido en un éxito mundial, pero también lo ha hecho su banda sonora. Pero, ¿quién hay detrás de My Life is Going On, la canción de la cabecera?

Su autora es Cecilia Krull, artista que también ha puesto música a Vis a Vis o a la película 3 Metros Sobre El Cielo. Con tan solo 7 años, Cecilia Krull empezó su carrera de la mano de Disney, aunque siempre ha tenido la música muy cerca, ya que su padre, Richard Krull, es compositor.

La joven, que ha trabajado con artistas como La Unión o El Chojin, es ya una de las cantantes más destacadas de las nuevas generaciones del jazz. Asimismo, está considerada una artista versátil, que se atreve con diferentes estilos como el pop, el soul o el groove.

Actualmente, Cecilia Krull triunfa con My Life is Going On, la canción de La Casa de Papel, serie creada por Álex Pina y protagonizada por Úrsula Corberó e Itziar Ituño, entre otros. Tras el éxito del tema, Krull visitó We Sound como Influencer de la Semana para hablarnos de las redes sociales y de su carrera artística.