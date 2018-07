Zahara quiere componer la canción de Eurovisión si la elegida es Amaia

¡Confirmado! Uno de los 18 concursantes que entraron el pasado mes de octubre a la academia de Operación triunfo acudirá a Lisboa el próximo 12 de mayo como representante de España en Eurovisión 2018.Todos tendrán las mismas posibilidades de ser elegidos, incluso los primeros expulsados. No obstante, aún no conocemos con exactitud cuál será el método que se utilizará para escoger al afortunado; pues todo parece indicar que el que irá a Eurovisión 2018 no será el ganador de la edición, sino que habrá una votación previa para seleccionar a uno de de los "triunfitos".

Por el momento, solo podemos percibir el claro favoritismo de las redes sociales por una de las concursantes: Amaia. La pamplonesa se ha ganado el corazón de gran parte de los españoles y sin duda podría ser una de las que más papeletas tiene para ir a Lisboa. Por eso, en cuanto se supo la noticia, la cantante Zahara se ofrecía a través de su cuenta personal de Twitter a componer la canción de Eurovisión en el caso de Amaia fuera la elegida.

Lo cierto es que la relación entre ambas viene de atrás, pues en la cuarta gala Amaia cantó junto a Aitana, por elección de ambas, una de las canciones más conocidas de la artista: 'Con las ganas'. En esa ocasión Zahara aplaudió la actuación de ambas a través de un vídeo que pusieron durante la gala. Y ahora su propuesta ha superado los 8.000 me gusta y los 3.900 retweets.

Pero Zahara no ha sido la única, parece que la de Pamplona está causando furor también entre los artistas, pues Barei también se ofreció a echar una mano. Un trío que enloqueció a las redes sociales, y suscitó todo tipo de comentarios.