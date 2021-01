Blas Cantó y Nia se unen en la desgarradora balada 'Cúrame'

¡Lo ha vuelto a hacer! El ex integrante de One Direction, Harry Styles, ha revolucionado el mundo de la música esta vez rompiendo moldes y estereotipos de género en su nuevo videoclip 'Treat People With Kindness'. Lo hace acompañado de la creadora y protagonista de la serie de éxito 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge, marcándose un espectacular baile.