Dani Martín: "Cada vez tengo menos pudor para ser quien realmente soy, un idiota"

¿Toca mucho la guitarra estos días?, ¿se ha puesto manos a la obra con nuevos temas? "Estoy tocando muchas canciones de mis bandas favoritas de cuando era adolescente, me llevan a momentos que ahora mismo me gustaría estar viviendo". Y oye... ¡Se ha acicalado para recibirnos! "Soy como la Lomana, soy de vestir como si fuera a salir a seducir".

El cantante nos habla de su nuevo tema 'Los Huesos' con Juanes, un tema que escribió hace ya dos años. "Habla de la gente con el alma fría, podrida, que deberían aliviarse ellos mismos y luego abrazarse".

Lorena ha estado bicheando por TikTok y se ha encontrado con unos vídeos del cantante muy muy simpáticos... Una parodia del Baby One More Time de Britney Spears muy graciosa. "Cada vez tengo menos pudor para ser quien realmente soy, un idiota. No soy tan autentico, ni tan rockero, prefiero ser TikToker".

¿Y qué nos vamos a encontrar en su próximo disco? "Hay hiphop, hay latino.. También artistas muy diferentes, Sabina, Juanes.. Este disco es como un collage de colores".

¡Se une Nathy Peluso para jugar a nuestro clásico Adivina la Canción! Lorena Castell entona unas letras muy conocidas, a ver si los artistas consiguen saber quién es su intérprete. "A Luis Miguel lo escucho mucho", dice Nathy, que no acertó la de Julio Iglesias.

