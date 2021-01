Danny León: "Llevo 20 años patinando y la persona que soy a día de hoy es gracias al skate"

¡La más chunga de todas las influencers! Victoria Martín estrena "maternidad" y como es una mujer 100% empoderada... ¡A ella no se le nota el embarazo! Ah no, que Jose Antonio... ¡Es un gato! "Tengo 31 años y he hecho una portada del Hola! falsa. Me aburro mucho, lo único que hago es beber", reconoce la humorista, que vive en un barrio confinado. ¡Pobre!

👉 Victoria Martín y la cuchilla especial para depilar los huevos