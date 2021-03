"La gente me miraba y se reía": Joaquín Reyes y la jugarreta que le hizo Ernesto Sevilla en un tren

La semana pasada fue un cantante, C Tangana, y ahora una actriz, Anya Taylor Joy... ¡Joaquín Reyes vale para todo!

Antes de meterse de lleno en el personaje de Gambito de Dama, el humorista recupera una anécdota de un viaje en tren con Ernesto Sevilla de esas que cuentas cada vez que sales a cenar con los amigos.

"Yo viajaba con Ernesto en tren, y a él se le hacen muy largos los viajes, más ahora sin servicio de bar. Yo me dormí, y ya me despierto y veo que la gente pasa por el pasillo me mira y se ríe. Era mucha gente y la risa era muy espontánea, incluso se rió el revisor, que nunca se ríen", cuenta. "Cuando apoyo la cabeza en el cristal, en un túnel, veo reflejos en mi cara. Ernesto me había hecho como una espiral desde la nariz por toda la cara". Sí, como niños pequeños... ¡Ernesto cogió un rotulador y le hizo un regalito a Joaquín! "Me dijo 'pues tuvo mérito porque lo tuve que hacer despacito para que no te despertaras"", bromea. "Era como los tatuajes de los traperos pero mucho peor"

Volviendo ya al personaje que nos ocupa, Anya Taylor-Joy nos cuenta que se llevó el Globo de Oro por su papel en 'Gambito de Dama', uno de los estrenos más exitosos de Netflix. También estuvo nominada por 'Emma', "una adaptación de una novela de Jane Austen que hacía falta".

"Hay caballeros cabalgando en el crepúsculo, amores imposibles, mujeres intentando romper los esquemas de la sociedad... Y todo lo que nos da Jane Austen que es maravilloso", exclama Ana Taylor. "El amor entre clases no se podía", explica. "Con 12 años eras milf", señala Victoria Martín.

La ceremonia de los Globos de Oro fue online por el coronavirus y muchos invitados iban vestidos de andar por casa. "Yo no iba en pijama, pero casi". Pero cuidado porque la polémica vino después, cuando la revista Variety clasificó a la actriz como "mujer de color".

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 1:06:

"Es por el origen latino, pero yo nací en Miami, pero mis padres se fueron a Argentina, así que me considero latina mentalmente aunque me veas con esta cara. Hay un buen quilombo dentro de mi", reconoce antes de explicar por qué se considera una actriz "racializada".

Además, la actriz se considera a sí misma como una "rata de biblioteca" pero lo cierto es que nunca había jugado al ajedrez. "Yo hacía como que pensaba, mano en la barbilla, en la carita...".

Pero... ¿Fue siempre el ajedrez la primera opción? "Valoramos la versión de Hundir la Flota, o el Tragabolas", cuenta la actriz. ¿Y qué le diría a la gente que después de su serie se ha comprado un ajedrez? "Y sobre la segunda temporada, ¿qué nos puede contar? "Se llamará 1,2,3, Gambito otra vez".

