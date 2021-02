"Lo he superado, he superado lo de Frodo y los Hobbits, yo tengo mi carrera": Joaquín Reyes es Elijah Wood

¡Recién llegado de La Comarca! Recibimos a el actor Elijah Wood, que no supera su etapa en 'El Señor de Los Anillos'. "Tolkien era muy de procrastinar", asegura.

Resulta que el actor ha criticado la serie de Amazon que van a hace de 'El Señor de Los Anillos' y su opinión ha provocado bastante revuelo. Elijah Wood, Frodo, no quiere que llamen a la serie igual que la conocida saga porque "no es lo mismo".

"Hemos decidido ir a Australia a parar la producción. Salimos el día 24, por si alguien se quiere sumar. Vamos a pie desde Villaverde y todo para abajo", asegura el actor, que está convocando gente que se quiera unir a la marcha.

¿No será que lo que le molesta es que no le hayan llamado para participar? "El traje de Frodo me está, me han tenido que subir el bajo pero me está bien. Lo he superado, he superado lo de Frodo y los Hobbits, yo tengo mi carrera", asegura. "No tengo que estar reviviendo mi pasado, pero tratándose de El Señor de Los Anillos es raro que ni me hayan mandado un mensaje".

Pero cuidado porque Elijah tiene rivalidad con Daniel Radcliffe, el intérprete de Harry Potter. Parece que no se llevan muy bien a pesar de su parecido físico... "Supera lo de Harry Poterr ya, supera lo del niño mago", le dice, asegurando que es "un cansino". "Hay que entenderlo, su carrera... ¿Qué ha hecho después?", se pregunta.

"Es verdad que me visto en Zara Kids, lo he puesto yo en la Wikipedia", dice Elijah, que sabe que sus looks son muy buscados en la red.

