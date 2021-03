Joaquín Reyes es C. Tangana: "¡Rosalía, que te quise 'pucho'!"

Joaquín Reyes es C. Tangana en 'yu No te pierdas nada' / YouTube/@vodafoneyu

Nuestro madrileño viene a 'yu No te pierdas nada' para reivindicar lo cañí y lo urbano. Para su nuevo trabajo, El Madrileño, se ha rodeado de los mejores artistas, de estilos muy distintos, dando vida a un álbum valiente en el que el artista ha querido explorar diferentes sonidos, pero manteniendo la unidad de sus producciones: "He colaborado con mucha gente, hasta con Andrés Calamaro", comenta.

"Calamaro empieza una frase el viernes y el lunes no ha terminado", comenta, "se ha bajado las revoluciones". Y nos pone su canción "canallita", una palabra que da "mucho asquito". ¡Pero nos confiesa que además se está guardando una colaboración estrella bajo el brazo!

"Yo lo estoy petando cosa bárbara. Llevo un 'petómetro' que mide lo que molas en 'moloncinas'", y asegura que tiene muchísimas 'moloncinas'. "Todo el mundo ha sucumbido a mi propuesta", asegura nuestro C. Tangana.

En redes solo sigue a Agorazein, pero asegura que ya no les hace caso "he silenciado el grupo": "A mí no me gusta que me halaguen todo el rato. El halago debilita", dice. "No me siento cómodo en el halago. Así que lo tengo silencio, la verdad".

NUESTRO C. TANGANA SE COMPRA UN TENSIÓMETRO DE GUCCI

"Tengo la tensión muy baja. De hecho veis la cara que tengo en la promoción, que parece que me he levantado de la siesta todo el rato", comenta, a lo que Morgade añade: "Estás palidillo, sí, parece que te falta un sobrecico de azúcar". "Me he comprado un tensiómetro de Gucci y cuando le das suena 'gucci, gucci, gucci'", asegura el madrileño Joaquín Reyes

A los artistas urbanos "nos ponen un chip. Nos tienen controlados: los movimientos migratorios de lo traperos, si nos apareamos o no, nos tienen controlados", pero asegura que no solo lo lleva él. Además, asegura que el chip se controlan otras cosas... "Tenemos que hacerlo cada ocho horas, como si fuera un antiinflamatorio", dice, "cada ocho horas". 😅😅

¿POR QUÉ PONE LOS OJOS EN BLANCO C. TANGANA?

Es una pregunta recurrente: ¿por qué pone los ojos en blanco? Asegura nuestro 'Reyes Tangana' que le "parece sexy". Está además en una fase en la que asegura que prefiere dejarse fluir, en la línea de lo que comentaba el propio artista de que "'El Madrileño' va de escribir cosas importantes con cosas corrientes".

Nuestro madrileño reivindica siempre el aspecto 'cañí', y no duda en hablarnos de los 'vasitos de tubo'.

Además, también se confiesa como "un referente de la moda": "No recuerdo cuándo me salió algo mal", comenta. "Lo último que hice mal creo que fue en 2011". Y claro, el corazón insensible de la Morgade no ha dudado en ponerle en un aprieto, y nuestro 'Reyes Tangana' se nos ha emocionado al recordar a Rosalía: "¡Ay! ¡Rosalía! Que te quise 'pucho'".

COLABORACIÓN CON PERALES

Por si Jorge Drexler, Calamaro, La Húngara, o los Gipsy Kings nos parecían poco, ¡tenemos nueva colaboración de C. Tangana! Asegura que va a colaborar con Perales ¡y nos canta unos versos de su nuevo tema juntos! "Le vamos a meter un poco de auto-tune y unas bases así como de fiesta de pueblo", y ¡seguro que lo petan!

