Las Hormigas y el nuevo perfume 'para el pene': "Es importante que no escueza en los ojos"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Las Hormigas en yu / yu, No te pierdas nada

¡Conexión a cuatro bandas! Ana Morgade conecta con Juan, Damián y Marron para saber cómo están llevando esto de que la nieve colapse la ciudad... ¿Habrán sufrido algún resbalón en la calle? "Yo tengo que salir a la azotea con un secador para poder descongelar mis tuberías", cuenta Juan, que el pobre se ha quedado sin suministro.

¿Sabían que los animales también pueden llegar a procrastinar tal y como lo hacen los humanos? Un nuevo estudio asegura que pueden llegar a ser tan vagos como nosotros... ¡Sergio Bezos sale a calle para preguntar si la gente cree que pueda ser cierto!

Hablamos también del "nuevo perfume para el pene" que han sacado a la venta, con estrato de vainilla, cola de caballo... "Me parece muy bien, aunque yo estoy en contra de que las cosas íntimas huelan a cosas que no son", dice Juan, que recuerda que es "importante que no escueza en los ojos".

👉 Puedes ver a Las Hormigas en el minuto 54:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.