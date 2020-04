Las Hormigas y las pesadillas de cuarentena: asesinatos, sexo y marihuana

Los primeros en pasar por ' yu, no te pierdas nada ' este miércoles de Semana Santa son Las Hormigas Juan, Damián y Marron , que comentan las noticias más locas de la cuarentena.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Las Hormigas en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Bañistas detenidos en una playa nudista por no llevar mascarilla, aumento de pesadillas por el confinamiento... "Eso es la gente, que se ha quedado sin porros y ahora sueña más, porque la marihuana te quita los sueños. Yo llevo teniendo sueños locos toda mi vida", asegura Juan Ibáñez. ¡Muy loco!

"Siempre sueño que mato a alguien y se lo digo a Damián porque me van a pillar", confiesa, pero admite que "esconder un cadáver es más difícil de lo que parece". "Bueno, si trabajas e una fábrica de ácidos te lo puedes permitir", dice Marron.

"Yo he tenido quejas de parejas, porque a lo mejor sueño y me pongo a arrimar cebolleta, la convenzo y cuando ya estamos en el tema, soy yo el que me quedo dormido", cuenta Damián. ¡Pero cuánta actividad nocturna!

