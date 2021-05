La versión viral de 'Tú me dejaste de querer' que explica el resultado electoral en Madrid

Los resultados de las elecciones del 4-M, que finalizaron con la victoria de Isabel Díaz Ayuso y la dimisión de Pablo Iglesias de la política, continúan acaparando titulares y conversaciones.

El programa de humor de TV3 Polònia ha hecho una parodia del éxito de C. Tangana, Tú me dejaste de querer, convirtiendo a Iglesias en 'El Madrileño', cantando su particular Tú me dejaste de votar.

Recreando el videoclip original, Iglesias —interpretado por el actor Marc Rodríguez— se lamenta en su hogar de los resultados obtenidos: "Tú me dejaste de votar cuando más lo necesitaba / Yo vicepresidía y ahora me voy para casa".

Tampoco falta la gran triunfadora, Isabel Díaz Ayuso (Lara Díez) que emulando a La Húngara le canta: "Tú te quedaste sin mandar cuando menos lo esperabas / Cuando más lo querías / ¡Te has quedado con las ganas!", a lo que Santiago Abascal (Noé Blancafort) le espeta "¡Toma, coletas!".

"Yo me creía estratega del copón / Y he sumado menos que Errejón", continúa cantando Pablo Iglesias mientras Íñigo Errejón (Xavi Espinosa) baila de fondo y le canta: "Hay un sitio donde puedes ir a presidir /Una escalera de vecinos en Chamberí".

Tampoco falta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (Pep Plaza) que, imitando la parte de Niño de Elche, le canta con si guitarra: "Tú te largaste para mandar y ahora no tienes nada ", mientras Iglesias le responde: "Te quedas con Ayuso / A ver como te apañas".