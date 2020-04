Ibai Gómez: "Mi crush de pequeño era Elsa Pataky"

La final de la Copa del Rey, que deberían jugar el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, se ha parado por la situación del coronavirus y de momento los jugadores no conocen el futuro de la competición. "No sabemos nada, pero la final habrá que jugarla, cuando sea, pero hay que jugarla".

Sergio Bezos le pregunta si es posible hacerlo a través del FIFA, pero es que en el torneo de Ibai Llanos no le fue muy bien al club de Bilbao. "Se puso muy serio ese campeonato, jugó Guruzeta y perdimos". ¡Lo narró el mismísimo Manolo Lama!

"Al principio llevaba bastante mal las críticas de las redes sociales, sobre todo cuando llegué a la primera división, pero poco a poco lo he llevado mejor y ahora ya no me importa. Además está el botón de silenciar, que es una maravilla", explica.

El jugador es muy fan de los directos de Instagram... ¿Estará pensando en hacerse influencer o youtuber? "Me gustan las redes y me gusta enseñar lo que me va bien para entrenar y para cuidar la salud". ¡Si hasta sube recetas de comidas saludables! "Tengo un par de restaurantes en Madrid, me encanta el tema de la cocina saludable".

¡Pero tú 'Pa qué quieres saber eso'! Fox, nuestra misteriosa voz en off, suelta preguntas random a lo loco para que Ibai Gómez e Iñaki Urrutia respondan lo primero que se les venga a la cabeza. ¿A quién echan de menos en la cuarentena?, ¿se arrepienten de algo?, ¿quién era su crush de pequeños?

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.