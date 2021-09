Iggy Rubín desvela la molesta costumbre que tiene Eva Soriano antes de empezar 'Cuerpos Especiales' cada mañana

Las familias de Eva Soriano e Iggy Rubín están muy orgullosos de sus querubines. Ambos forman un tándem infalible (y bastante mamarracho) para las mañanas de Cuerpos Especiales, el morning show más loco de la radio.

Pronto veremos a la presentadora participar en Tu Cara Me Suena, programa en el que Ana Morgade quedó cuarta. "Yo me lo pasé increíble, es como un karaoke con presupuesto", recuerda Morgade. Eva está preocupada por los horarios y por no poder compaginarlo todo, pero oye, hay que ganarse el pan.

¿Y cómo llevan eso de madrugar tanto?, ¿se les han pegado ya las sábanas? "Nosotros estamos bastante bien, pero nuestro equipo... Viéndoles no queremos quejarnos", dicen ambos, que ahora se duchan antes de acostarse para ahorrarse unos minutos de sueño. "Rapidito un zumo de naranja y al taxi en la puerta, somos verdaderas estrellas", cuenta Iggy sobre su rutina mañanera.

"Yo me levanto antes, me ducho en agua fría, pienso en por qué he aceptado esto, me echo un poco de crema, caliento la voz..", enumera Soriano antes de que Iggy Rubín desvele la molesta costumbre que tiene para antes de empezar el programa.

"Hasta el instante en el que empieza el programa se tira, sin bromas, una hora haciendo 'brrrrrrrr'", explica Rubín, que aunque tiene muy buen feeling con Soriano parece están un poco hartito de estos trucos para calentar la voz. Ana Morgade ha querido saber quién es el último del equipo que llega al estudio y... ¡Sorpresa! "Somos nosotros", dicen sin dudar.

Terminamos con un test de personalidad para Eva e Iggy. ¿Qué harían si les confunden con un famoso por la calle?, ¿con quién confundió Melendi a Iggy? Alucinarás...

