Itziar Castro presenta 'Vis a Vis: El Oasis': "Es curioso que ahora que las presas están fuera, estamos nosotros dentro"

Victoria Martín ha recibido un correo electrónico muy raruno. Está claro que el remitente quería dejar claro que no le gustan sus chistes, pero no ha dejado de repetir que "no se ofenda" como si le fuera la vida en ello. Además, iba a ser anónimo, pero el chaval lo mandó desde su correo electrónico personal. ¡Lo que hay que aguantar!