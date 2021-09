Joaquín Reyes desvela dónde nació Nicki Minaj: "Un culo en Trinidad y otro en Tobago"

Joaquín Reyes // yu, No te pierdas nada

Nicki Minaj nació en Trinidad y Tobago, pero no sabemos exactamente en dónde. "Un culo en Trinidad y otro en Tobago", dice la cantante, que es un poquito pasiva agresiva. "Digo mucho 'tú sabrás', los de mi equipo se ponen a llorar", asegura Minaj, que se ha metido en un pequeño lío por sus declaraciones negacionistas sobre el covid. No pudo asistir a la gala MET por no estar vacunada.

"Empecé a investigar sobre la vacuna, pero esto tiene un motivo", asegura la artista, que contó que a su primo, supuestamente, le crecieron los testículos tras inyectarse. Además la artista se precipitó diciendo que la habían invitado a la Casa Blanca cuando lo único que querían era despejarle las dudas. "Es que tenía una llamada perdida y pensé que querían que fuese", explica.

A Nicki Minaj no le gustan mucho los medicamentos y eso ha quedado bien claro. "No tomo ibuprofeno porque no estoy a favor de las pastillas, pero porros sí fumo, que quede claro", explica la artista, que valoraría ponerse la vacuna solo si tuviese efectos rejuvenecedores.

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 47:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de 17 a 19h en Europa FM.