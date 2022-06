Joaquín Reyes es Mbappé: "Benzema menea la cabeza y suena un sonajero. La foto de Tupac se la dio Florentino"

Joaquín Reyes nunca viene solo. El humorista tiene debajo del brazo a los personajes más dispares. Desde Elon Musk a Will Smith pasando por Kylian Mbappé. El futbolista se sienta en yu, No te pierdas nada para charlar de su futuro futbolístico y mucho más.

No se le nota mucho el acento francés pero Kylian Mbappé ama tanto su país que por eso ha rechazado fichar por el Real Madrid. "Meto un gol y quiero meter dos, soy muy ambicioso, me cabreo y lo rompo todo", confiesa el deportista, que alargó su renovación tanto que terminó creando el doble de expectación. "Me quedo en el PSG por la ilusión, y la ilusión se materializa con dinero. En los partidos cuando quieren que corra me tienen que meter una moneda en la raja del culo", asegura.

Ser un futbolista millonario no le libra de sufrir racismo. "El otro día estaba en un coche de alta gama y se creían que lo estaba robando", desvela.

Las malas lenguas dicen que hay una serie de jugadores con los que Mbappé no quiere coincidir. Una supuesta lista negra en la que estaría su examigo Karim Benzema. "Al fin y al cabo es un títere de Florentino. Puso una foto de Tupac con el amigo que le traicionó. En la foto está Tupac, uno de los Baldwin y el de atrás que se asoma es el amigo que le traicionó. Hay una indirecta pero no la pillé muy bien", reconoce el futbolista, que menos mal que ha atendido bien a Ana Morgade con su explicación: "Yo creo que él decía que le habías traicionado tú".

Pero a Mbappé le dan igual las indirectas y además no se cree que la idea de la foto saliese del propio Karim. "Benzema menea la cabeza y suena un sonajero. La foto se la dieron, se la dio Florentino, si los futbolistas somos tontos", reconoce.

