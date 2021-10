Julián López: "En las generaciones anteriores hay artistas encerrados, poetas, músicos; 'Planetario' es mi homenaje"

Te interesa La desconocida faceta musical de Julián López

Julián López asegura que le tiene mucho respeto a la literatura y a la escritura, pero si se ha lanzado a escribir 'Planetario' es porque un día se dio cuenta de que hacía muchas sensaciones que viven en él. "Me he formado como músico pero luego me pasaron otras cosas", explica el actor, para el que la música es mucho más que una pasión. Lo lleva en los genes.

"Es un diálogo de un niño con su abuelo porque yo de alguna manera al escribirlo me estaba comunicando con mis abuelos, que ya no están. Tienen bastante de autobiográfico, hay cosas basadas en hechos reales pero también he ficcionado", asegura el intérprete, que recuerda perfectamente dónde estaba el día que murió Freddy Mercury. "Es un niño que se prepara para ir al colegio y sufre un flechazo con Show Must Go On, empecé a ser fan a saco y me puse a descubrir todos sus discos, que paradójicamente para mi eran nuevos", explica.

"Mis abuelos eran músicos aficionados y yo me doy cuenta ahora de que en las generaciones anteriores hay artistas encerrados, poetas, músicos... Me gustaria homenajear a esas generaciones que no tenían herramientas, que han vivido vidas que no hubieran querido vivir y tiraban con dignidad", apunta.

El actor toca la trompa, uno de los instrumentos protagonistas de la banda sonora de Robin Hood. "Es un inicio sinfónico muy importante", dice López, que reconoce que la trompa es invisible comparada con el piano o el violín.

¿Le da pena a Julián López no haberse dedicado 100% a la música? "Sueño con tocar un instrumento en una banda, me da poco penilla, es nostalgia, pero ya aprendí a ser músico pasivo y me lo paso fenomenal", dice López, que con este primer paso ha perdido la vergüenza y no descarta seguir escribiendo.

