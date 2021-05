Lorena Castell y Eric hablan de la enfermería: "Las condiciones no han mejorado mucho"

Lorena Castell // yu No te pierdas nada

Eric no solo es enfermero, también utiliza TikTok para desmentir bulos y dar información práctica sobre la pandemia. "A mitad de verano dicen que ya estaremos los jóvenes vacunados", asegura Lorena Castell, que recuerda el homenaje que se hacía todos los días a los sanitarios con los aplausos en la ventana. "Las condiciones en las que estaban los enfermeros no se han mejorado mucho", dice Eric, que ha entrado en el grupo de vacunación de sanitarios y ya ha rotado por varias zonas.

¿Se ha relajado el propio Eric? "Me ha pasado de estar en casa de un amigo, y no paraba de llegar gente... Yo es que iba todos los días al hospital y no quería ir a fiestas por pasárselo a alguien", explica el enfermero.

¿Y qué es lo que más le preguntan en redes sobre la vacuna? "Lo de siempre, que si duele, que si te encuentras mal...", asegura el enfermero, que recomienda que todos debemos ir a vacunarnos con confianza. "Lo que puede pasar es que tengas una reacción alérgica en el momento, te ponen adrenalina y ya está", cuenta el joven.

Lorena Castell y Eric en el minuto 1:03:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.