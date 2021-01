Lorena Castell y su nude en la nieve: "Era muy cómico verme intentando hacerme la sexy e intentado que mi hijo no cogiese frío"

No podemos hacer la sección sin preguntarle a Lorena Castell por ese sugerente posado que ha publicado... ¡Desnuda en la nieve de su terraza! "Mi hijo estaba al otro lado de la ventana, quería salir", cuenta Castell. "Era muy cómico verme intentando hacerme la sexy tirando bolas de nieve e intentado que mi hijo no cogiese frío".

De hecho, es que este fin de semana... ¡Si eras famoso tenías que sacarte una foto desnudo con la nieve! Han sido muchos los que se han unido a la tendencia: Pedroche, Tamara Gorro, Coco Pretel, Paz Padilla...

👉 Cristina Pedroche posa desnuda en la nieve y la red se llena de memes: "¿Para conservar los óvulos?"

¿Y cómo ha sido el pronóstico de likes? "No lo miro eso, a ver...", dice mirando el móvil. ¡55 mil 'me gusta' ha cosechado! "Tengo una comiéndome una pizza con un cuello alto negro y tengo 61 mil likes, para que veáis que no son todo desnudos".

Eso sí, después de unos días Lorena ha tenido que guardar el trineo... ¡Porque ahora la ciudad es una pista de hielo!

Castell nos habla de esos propósitos de fin de año que todo el mundo se propone en enero: hacer ejercicio, comer mejor... ¿Tiene Lorena sus rutinas de ejercicio organizadas? "Los días que no he hecho ejercicio no quiere decir que me haya excedido con la nocturnidad... o sí, pero no he venido a hablar aquí de mi".

"El otro día pesaba 58 y... ¿Sabéis cuanto peso ahora después de la nevada y de todo el ejercicio que he hecho con el niño y el trineo?. 56 con 7, he vuelto a mi peso", dice muy contenta. ¡Menos mal que no había venido a hablar de sus intimidades!

