Macaulay Culkin (Joaquín Reyes): "No me acuerdo de dos décadas de mi vida"

Uno de los niños más famosos del cine de los 90 fue Macaulay Culkin. Tras saborear la fama decidió tomarse una década sabática, como él mismo nos ha confesado.

Joaquín Reyes se ha puesto en la piel del actor, nos ha explicado "que trabajaba muchísimo" que "era una locura". Sin embargo, también tuvo una disputa con su padre: "Yo ganaba muchos dólares, pero mi padre decía que me lo administraba", pero un día se dio cuenta de que con sus "millones", su padre compraba sus regalos de Navidad.

No fue una situación fácil, pero dice "No le guardo rencor, se quedó 20 millones de dólares, pero hay que entenderlo como padre". Las cosas han cambiado, ahora todo es diferente y se alegra por momentos como el del "otro día", cuando se puso "una chaqueta, me encontré un dólar y me dio mucho gusto".

Y es que Macaulay Culkin ya tiene 40 años, "oficialmente se puede decir que ya no soy un niño prodigio". Sin embargo, el actor confiesa que "no me acuerdo de dos décadas de mi vida", que de repente "me desperté en 2015".

Actualmente, Culkin comparte su vida con Brenda Song, su novia, "una persona que me apoya mucho", y dice que "tenemos muchas cosas en común". Además, "valoro mucho que no me robe el dinero", la puso a prueba dejándole "un fajo de billetes" y "no lo cogió".

No sabemos si en algún momento de su vida volverá al cine, él tiene ganas y explica que: "Me gustaría hacer películas como las que hacía, haciendo otra vez de niño".

