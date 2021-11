Marlena: "Las letras suelen ir de los desamores de Ana y justo ahora está habiendo un desamor"

Marlena // yu, No te pierdas nada

Piscinas de bolas, cama elástica, castillos hinchables... Ana y Carolina se lo pasan bomba en el videoclip de Muñequita de Cristal, su último single. Los anteriores, Me Sabe Mal o Gitana, han tenido muy buena acogida entre sus fans, que cada vez que estrenan un tema ya están pidiendo más.

"Las letras suelen ir de los desamores de Ana y justo ahora está habiendo un desamor", cuenta Carolina entre risas. "Yo se las mando y cuando no me contesta es que no le gusta", señala Ana sobre ese proceso de composición conjunta.

¿Quién es Marlena?

Ana y Carolina coincidieron en Factor X Italia con los chicos de Maneskin, que este año ganaban Eurovision. Lo más curioso es que el nombre de su dúo tiene mucho que ver con un nombre que la banda itailana invocaba en sus temas. "Ellos en sus canciones mencionan siempre a una tal Marlena, para Italia es como la feminidad, el poderío de una mujer, y cuenta la leyenda que si tú mencionas a Marlena lo escuchará tu musa, o tu persona, y vendrá hacia ti", cuenta Ana Legazpi sobre el misterioso origen de su nombre artístico. "En 2017 ya apuntaban maneras, nosotras éramos muy pequeñitas, nos conocíamos desde hace un mes", recuerdan.

"Pasamos de cantar en la ducha al escenario de X Factor. Me temblaban hasta los pezones", dice Ana, que antes de sumergirse en la música estudiaba ADE. Carolina estaba con Arquitectura y claro, la transición a esta profesión para sus padres no ha sido tan fácil "aunque están orgullosos".

Siendo dos mujeres que hacen música y habiendo pocos referentes, ¿se han inspirado en alguien? "Natalia Lacunza nos ha molado mucho siempre, y Guitarricadelafuente", dicen las chicas, que aunque de momento no se han planteado montar un disco, tampoco lo descartan. "La gente pide canción al mes, ahora estamos con un sello pequeñito y hay que ir con calma", señalan las chicas, que dentro de poco tocan en Vigo, Madrid y Sevilla. "Se nota que vuelve la música en directo, a ver si en 2022 hacemos algún festivalito", tantea Carolina.

Puedes ver a Marlena en el minuto 22:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.