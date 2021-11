Mau y Ricky visitan yu, No te pierdas nada

yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Parece que a Lorena Castell no le viene muy bien hacer al sección los jueves porque llega siempre un pelín afónica. Menos mal que saca fuerzas de donde no las tiene para traer al yu, No te pierdas nada a las últimas novedades de la actualidad musical. ¡Luego no te quejes si en tus playlist siempre suena lo mismo!

¡La sensación de Venezuela, llegados directamente desde Miami! Tienen jet lag, pero sus ganas de venir al yu, No te pierdas nada han podido con todo el cansancio acumulado. ¡Charlamos con Mau y Ricky, cuñados de Camilo y hermanísimos de Evaluna!

Seguimos con JJ Vaquero, que viene al yu a contarnos qué pasó el día que le dio un pequeño achuchón al corazón. Sus hijas no se inmutaron y en el hospital

Terminamos con Mami Reporter, que habla mucho en TikTok de la conciliación familiar y los problemas de cualquiera madre en la actualidad. Casi sin pretenderlo se ha convertido en una auténtica tiktok monster. "Me encanta hablar temas tabú, hay que liberarse", dice la joven, que reconoce también que disfruta un poco haciéndole preguntas incómodas a la gente.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.