Lorena Castell trae las novedades musicales más top: Alizzz, Anuel AA, Beyoncé, Dani Martín y más

Alizzz saca nuevo disco este viernes y se llama Tiene que Haber Algo. El artista y productor de C. Tangana acaba de recoger tres Grammys en Las Vegas y ya está listo para estrenar su nuevo álbum como intérprete, en el que encontramos colaboraciones con Amaia, El Madrileño o Rigoberta Bandini.

Anuel AA también estrena disco, Las Leyendas Nunca Mueren. "No me gusta mucho pero se viene", asegura Lorena sobre lo nuevo del puertorriqueño. El single de presentación se llama 'Dictadura' y no ha convencido mucho a nuestra reina random: "se me queda flojeras".

Taylor Swift se ha unido a Ed Sheeran para la nueva versión de Run, un tema incluido en la nueva edición de Red, Taylor's Version. "Esto es una versión nueva, el disco salió en 2012 pero está haciendo sus canciones otra vez para tener los derechos", señala Castell sobre esta nueva era de Swift. "También recomiendo su documental de Netflix".

Dani Martín ha reeditado varios temas de El Canto del Loco, entre los que se encuentra Volverá, uno de los emblemas de la banda. "Yo he sido muy fan, he ido a muchos conciertos", cuenta Lorena. "Yo escuchaba esto en mi cuarto pensando que nadie me quería", bromea Victoria.

Beyoncé estrena Be Alive, banda sonora de la película homónima, protagonizada por Will Smit y dirigida por King Richard. "Me parece brutalísimo Will Smith, quiero ver en el documental que está haciendo. Es una vida que me resulta interesante, todo lo que hace lo hace bien", asegura. "En el documental Black is King cuenta su historia a través de la música negra, ves su visión, hay que verlo, es precioso, y está narrado como la historia de El Rey León", recomienda Lorena.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 12:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.