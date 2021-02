Mónica Carrillo: "Cuando me vi disfrazada de mariquita en ‘Mask Singer’ pensé: 'no hay necesidad"

¡ Mónica Carrillo ha pasado por el parquecito de 'yu, No te pierdas nada' y nos ha demostrado que vale pa' tó ! Nos ha hablado de su reciente 'zasca' en Twitter, de su experiencia cantando en Mask Singer y se ha sometido al test de Sergio Bezo s. ¿Quieres saber a qué huele Matías Prats ? ¡Mónica te lo cuenta!

Recibimos a Mónica Carrillo en 'yu, No te pierdas nada' después de que Ana Morgade y Pantomima Full den las noticias del día. ¡Para que quede clara la diferencia a la hora de informar!

Empezamos hablando de su reciente 'momentazo tuitero' cuando vio que en Twitter alguien preguntaba "¿Cómo se llama la presentadora ésta de Antena3 que parece la Novia Cadáver en choni?", a lo que ella misma respondió "Mónica Carrillo".

“Lo vi por casualidad porque es una cuenta que yo sigo. Y estaba a punto de empezar el informativo y lo leí, y me sentí muy identificada porque a esa hora presentando el informativo solo podía ser yo”, explica tomándoselo con mucho humor.

"Lo encajo muy bien, y yo también. No encontré “novia cadáver choni”, pero le puse el emoticono de la novia cadáver a secas", añade.

Pero esta no es la única vez que ha protagonizado un momentazo en Twitter. Sus frecuentes conversaciones con la cuenta de @coronavirus siempre son risas aseguradas, como la que le aseguraba que “le quedaban dos telediarios” al iniciarse el periodo de vacunación.

SU EXPERIENCIA EN 'MASK SINGER'

Mónica Carrillo fue una de las grandes sorpresas de la primera edición de 'Mask Singer' en nuestro país, interpretando 'Someone like you' tras un disfraz de mariquita.

"Cuando me llamaron de ‘Mask Singer’ pensé que era una broma", empieza explicando. "Pero cuando me vi disfrazada de mariquita pensé: 'no hay necesidad'".

Aún así, explica que esta experiencia le gustó mucho como reto: "El ir a un estudio y probar tu voz, cantar, entonar, saber si afinas… Todo eso me parece súper interesante. Pero ya en el momento en el que me vi vestida estaba super nerviosa", añade.

'LA VIDA DESNUDA', SU ÚLTIMA NOVELA

.

Y además de saber presentar, cantar y tener un gran sentido del humor, ¡Mónica Carrillo es una gran escritora! El pasado mes de junio, la periodista publicó ‘La vida desnuda’, su última novela.

Mónica nos explica la interesante trama en la que Gala, la protagonista, vive un intenso viaje al reencontrarse con su familia por un asunto familiar.

A continuación, entra Sergio Bezos para proponerle un trato: hacer de ella cuando le de pereza presentar el informativo. Pero para eso tiene que hacerle un test para conocerlo todo sobre ella.

¿En qué piensa Mónica Carrillo mientras presenta los informativos?, ¿cuál es su mayor defecto?, ¿a qué huele Matías Prats?, ¿ha ido alguna vez de empalmada a trabajar?

UNA GRAN PROFESIONAL

.

A la pregunta de cuál es su mayor defecto, Mónica Carrillo le respondía a Bezos que es la impuntualidad. Motivo por el cual Ana Morgade le ha preguntado si alguna vez ha llegado tarde a los informativos y ha tenido que presentar en pantuflas.

Mónica quiso ponerse seria y recordar lo que ocurrió cuando la avisaron de los atentados de Barcelona y Cambrills, en agosto de 2017.

No le dio tiempo a cambiarse, maquillarse ni peinarse, pero le dio igual. La periodista estaba preocupada por informar sabiendo que habían personas que podían estar muy afectadas en ese momento: “Podían estar viéndonos familiares de las víctimas”, y asegura que si bien con las noticias sobre el coronavirus intenta sacar alguna parte positiva, en este caso fue imposible.