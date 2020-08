Sin ninguna duda, este año vamos a vivir la edición más extraña de los MTV Video Music Awards. Y es que el coronavirus hará que la gala de entrega de premios que celebra cada año el final del verano sea un tanto diferente. Aún así, el espíritu es el mismo de los últimos años: celebrar una gran fiesta para y por la música.

Una celebración cargada de premios, pero con una 'estatuilla del astronauta' especialmente codiciada: la del Vídeo del Año. Y es que en la última década este premio ha sido entregada a auténticos temazos rompepistas. De Lady Gaga a Taylor Swift pasando por Beyoncé o Kendrick Lamar: ¡repasamos los #VMAs de la última década!

2010: Lady Gaga - Bad Romance

Esta edición de los MTV VMAs pasó a la historia por varios motivos, y todos relacionados con la cantante de ‘Bad Romance’. El primero, Lady Gaga consiguió reunir 18 nominaciones, consiguiendo un récord hasta la fecha. Tras la gala, la cantante norteamericana se fue a casa con 8 estatuillas, estableciendo así otro récord mundial. Es el año en que vimos a Gaga subir al escenario a recoger el premio de Mejor Vídeo del Año con un vestido "de carne". ¡Sin duda, esa edición de los VMAs marcaron un antes y un después para la cantante!

2011: Katy Perry - Fireworks

Si bien la ganadora de la categoría Mejor Vídeo del Año de 2011 fue Katy Perry con su temazo ‘Firework’, la gala de ese año tuvo otros protagonistas muy diferentes. Se homenajeó a Amy Winehouse, que falleció ese mismo año, pero además Beyoncé anunció al mundo durante una apoteósica actuación que estaba embarazada de su primera hija.

Por cierto, pese a ganar este codiciado premio, Katy Perry no se llevó los dos gramófonos a los que optaba por esta canción en los premios Grammy, y sigue sin haber conseguido ninguno a día de hoy.

2012: Rihanna - We Found Love

Que el tema ‘We Found Love’ de Rihanna consigue ponernos a todos en movimiento no es ninguna novedad. Por eso no fue ninguna sorpresa que en 2012 se llevara el premio al Mejor Vídeo del Año. Eso sí, no todo fueron buenas noticias para esa gala: fue la menos vista desde 1994 y muchos culpan de ello a la falta de artistas potentes que actuaran en directo.

2013: Justin Timberlake - Mirrors

La gala de los MTV VMA de 2013 parecía un traje a medida hecho para Justin Timberlake. No solamente actuó haciendo un repaso a su carrera sin que además se llevó cuatro estatuillas, entre ellas un homenaje a su trayectoria profesional. Pero al final, no fue que ‘Mirrors’ se llevara el premio al Mejor Vídeo del Año lo que pasó a la memoria colectiva de ese año, sino la polémica actuación de Miley Cyrus y Robin Thicke con ‘Blurred Lines’.

2014: Miley Cyrus - Wrecking Ball

Y en 2014 Miley Cyrus volvió a ser noticia en los VMAs. Esta vez, por ganar el astronauta al Mejor Vídeo del Año por ‘Wrecking Ball’ y subir a recoger el premio con un hoteles y dar visibilidad al colectivo. Pero, de nuevo, tuvo que compartir protagonismo con Beyoncé, quién recibió un premio por toda su trayectoria e hizo un espectacular mashup de 16 minutos de los mejores éxitos de su último álbum homónimo Beyoncé. Sin palabras.

2015: Taylor Swift - Bad Blood

Sin ninguna duda, 2015 fue el año de Taylor Swift en los MTV VMAs. No solamente porque fuera la artista más nominada, con 9 nominaciones, sino que además también fue la más premiada, llevándose a casa 4 estatuillas (incluida la de Mejor Vídeo del Año por ‘Bad Blood’). Además, la cantante fue la encargada de entregar el premio honorífico a la trayectoria a Kanye West, cerrando (al menos temporalmente) una herida abierta unos años atrás en el mismo escenario.

2016: Beyoncé - Formation

Rihanna lo tenía todo previsto para que ese fuera su año. El premio a su trayectoria, llamado Michael Jackson Video Vanguard, era para ella y tenía preparado varios medleys de sus mejores éxitos que fueron interpretados a lo largo de la gala. Pero de repente, y sin que estuviera anunciado, Beyoncé apareció encima del escenario e interpretó un mix de 15 minutos de los mejores temas de su recién estrenado álbum Lemonade. Y encima ganó el premio al Mejor Vídeo del Año por 'Formation'.

2017: Kendrick Lamar - Humble

El año 2017 pasó sin pena ni gloria en lo que a los VMAs se refiere. Una gala sin mucha chicha y unas actuaciones poco potentes solo dejaron como momento destacable de la ceremonia el estreno del videoclip de ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift.Kendrick Lamar se llevó el astronauta por su tema 'Humble'.

2018: Camila Cabello - Havana

En 2018, Camila Cabello puso la primera piedra de su exitosa trayectoria en solitario llevándose el premio al Mejor Vídeo del Año por su tema 'Havana'. La gala estuvo marcada por la actuación de Jennifer López, que hizo un medley de sus éxitos al recoger el premio honorífico a su carrera.

2019: Taylor Swift - You Need To Calm Down

La vuelta al mundo de la música de la antigua Taylor Swift tuvo su recompensa en los MTV VMAs, y es que después de que su anterior álbum Reputation no recibiera ninguna nominación, con ‘You Need To Calm Down’ se llevó el astronauta al Mejor Vídeo del Año. La de 2019 fue una gala llena de polémicas. Entre ellas, las redes se llenaron de dudas sobre la interpretación que MTV había hecho de la palabra ‘latino’, al entregarle a Rosalía el premio al Mejor Vídeo Latino siendo española. Los más críticos aseguran que la MTV tiene unos premios específicos para Europa, los European Music Awards, y que cualificar a Rosalía de latina era, cuanto menos, una barbaridad.

2020: ¿Quién se llevará el premio a mejor vídeo este año?

Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd lideran las nominaciones, ¿quién se hará con el cotizado 'Video del año'? Para saber quién se llevará el codiciado premio, habrá que esperar a la madrugada de este domingo 30 de agosto, cuando celebra la gala en el Barclays Center en Nueva York. Es la primera vez en la historia de los premios las actuaciones serán grabadas para asegurar la mínima afluencia de gente encima del escenario de los MTV VMAs 2020.

¿A QUÉ HORA Y CÓMO VER LOS MTV VMAs 2020?

Los MTV #VMAs 2020 se celebrarán la madrugada del domingo 30 al lunes 31 de agosto en el Barclays Center en Nueva York y pueden seguirse en directo en España esa misma madrugada a las 02:00 y el pre-show a las 00:30.