Nía, Delaporte, Bnet y más en 'yu Music', con Lorena Castell y Carlos Marco (28/11/2020)

Llega un sábado cargado de energía, música y humor. Lorena Castell y Carlos Marco presentan un nuevo 'yu Music', que empieza con Delaporte y el repaso a la actualidad musical.

Uno de los artistas más destacados de esta semana es Bad Bunny, que ha estrenado nuevo álbum, el tercero del año, que se titula El Último Tour del Mundo. Se rumorea que este trabajo podría significar su posible retirada del panorama musical.

Otro de los últimos lanzamientos es Plastic Hearts de Miley Cyrus, que el próximo lunes 30 presentará en 'yu, No te pierdas nada'. La artista visitará el programa de Europa FM, con Ana Morgade y Pantomima Full para hablar de su disco. No sabemos si nos explicará algunos de los secretos de su fiesta de cumpleaños, donde contrató cinco Drag Queens que representan las etapas de su vida.

👉 Miley Cyrus presenta su nuevo disco este lunes en 'yu, no te pierdas nada'

Pero la polémica de esta semana ha venido de la mano de The Weeknd, que acusa a los Grammy de ser unos "corruptos". Tras explotar contra los premios, se ha desvelado que el rechazo de la Academia podría tener su origen en la actuación que el artista tiene programada hacer en el descanso de la Super Bowl el próximo febrero.

Tras conocer la últimas noticias musicales de la semana, ¡recibimos a Nía! La ganadora de OT 2020 llega con energía a 'yu Music' y lo hace enfrentándose a Carlos Marco en 'Adivina la canción'.

Los participantes han empezado haciéndose un lío con las primeras notas de 'Can You Feel The Love Tonight' de Elton John. Lorena y Nía han negado que formara parte de la banda sonora de 'El Rey León', como decía Carlos Marco, ¡que tenía razón! El juego se ha animado con 'Reggaeton Lento' de CNCO.

Nía ha confesado que tras sus espectaculares actuaciones hay mucho trabajo y ensayo. Pero está claro que su talento es innato, como el de Amy Winehouse, a la que ha reconocido a la primera, como también a Maluma con 'Hawai'. Y qué momentazo ha protagonizado Carlos Marco al intentar adivinar 'Hallelujah' de Leonard Cohen, canción que dice Nía que le gustaría versionar con ritmo reguetón.

Nuestra invitada ha sido la ganadora de 'Adivina la canción' y se ha coronado con 'Halo' de Beyoncé, con la que comparan, y 'Guantanamera', una de sus canciones de referencia, ya que le "encanta la música latina clásica".

👉 Puedes ver a Nia en 'Adivina la canción' en el minuto 12:45:

'Malayerba' lo nuevo de Nía es una tema muy bailable que llega tras su primer single '8 Maravillas', que dedicó a su tierra natal: las Islas Canarias.

Ahora la artista presenta el primer adelanto de su esperado álbum debut y explica que ha "hecho mucho repertorio", pero tenía claro que 'Malayerba' iba a ser el single porque a todo su equipo le gustó y "salimos del estudio bailando".

Durante la creación de la canción probó y trabajó manó a mano con los productores, ya que ella tenía muy claro lo que quería. Y es que sus fans la definen como una auténtica diva cuando se sube al escenario, donde lo da todo, bailando y cantando. Sin embargo, ella confiesa que "en mi casa soy normal, pero cuando me pongo delante de una cámara me sale".

En 'yu Music' también hemos descubierto algunos de los secretos de Nía: es una apasionada de la cocina y con parte del dinero que ganó en el concurso, quiere comprarse un robot, para hacer muchas recetas. ¡Esperemos que en la próxima visita nos deje probar algo!

Lo que sí que ha sido divertido ha sido la clase de baile de Nía a Lorena Castell y Carlos Marco. Aunque la cantante dice que no domina mucho Tik Tok, porque cree que es "muy señora mayor" y que a veces va un poco perdida, ha enseñado los pasos de su divertido challenge con 'Malayerba'. ¿El resultado? Divertido, eso sí, pero casi mejor que nuestros presentadores se sienten y disfruten de la actuación de Nía en directo.

👉 Puedes ver la actuación de Nia en el minuto 37:

Tras la visita de Nia, llega Bnet, que nos trae la emotiva historia de un joven de Chile, que empezó a rapear en el transporte público de una pequeña ciudad chilena y ahora está en la misma liga que él, pero en su país natal, y se dedica a esto profesionalmente.

Además, el rapero nos trae recomendaciones musicales, con unos sorprendentes artistas y sus canciones favoritas del momento. Y, antes de despedirnos, queremos poner a prueba a Bnet mientras Delaporte le lanza algunas palabras. ¡Alucinante!

👉 Puedes ver a Bnet en el minuto 40:57: