Rayden: "Sabíamos que se iba a liar con los votos del Benidorm Fest, tenía miedo de que hubiese disturbios"

Rayden // yu, No te pierdas nada

En octubre del año pasado venía al yu, No te pierdas nada a hablarnos de su libro Cantinela, 100 canciones y 99 finales alternativos, un recopilatorio de poemas y textos que también han marcado sus mejores temas.

Desde entonces ha estado sumergido en la preparación de su propuesta para el Benidorm Fest, la carrera eurovisiva en la que Chanel se proclamó ganadora. Rayden participaba con el tema Calle de La Llorería y aunque pasó a la final, finalmente no viajará a Turín. "Me llevo muchísimo cariño del público, fue una vivencia muy loca pero todo muy positivo", dice el artista, que solo se bajó un poco de la moto el día antes de la final. "Sabíamos que se iba a liar con los votos, tenía miedo de que hubiese disturbios, entre los fans de Tanxu, Chanel, Rigo...", recuerda.

Pero no todo son lamentos. De su paso por el festival se lleva una gran amistad con Tanxugueiras, con las que se ha unido en Averno, una fusión folk que pone en valor la riqueza de la diversidad cultural y enfatiza que lo diferente también puede ser único. "Es una canción que canté en el WiZink", recuerda el rapero antes de comparar a sus compañeras con un ser un tanto enigmático. "Tanxugueiras es un monstruo de tres cabezas que se retroalimenta", asegura el rapero, que coincidió por primera vez con ellas en 2020: "Menos mal que me pidieron ellas la colaboración porque se la iba a pedir yo y me daba vergüenza".

La gira aniversario de los 20 años continúa en 2022

20 años, 100 canciones y el fin de una trilogía. En 2021, Rayden alcanzó todo eso con la publicación de su último disco: Homónimo. Para presentar el álbum y celebrar su carrera, Rayden llenó el WiZink Center de Madrid para ofrecer un concierto único e irrepetible, y dará continuidad a este Aniversario durante todo 2022. Una celebración de sus 20 años en la música con las mejores canciones que han marcado su trayectoria.

Santander, Valladolid, Málaga, Córdoba, Murcia... "Hay sitios de todo agotado, tenemos ganas de coger la furgo ya", dice el rapero, que está de enhorabuena porque Calle de La Llorería ha entrado en el top 50 de Spotify. "En mi vida me he visto en esas y alucino", dice el rapero. "Voy a intentar que en muchas fechas haya colaboraciones", apunta Rayden, que deja caer que igual tanto las Tanxus como los Varry Brava o Blanca Paloma pueden subirse a uno de sus escenario.

Puedes ver a Rayden en el minuto 33:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.