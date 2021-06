¿Realmente garantiza la selectividad tener futuro laboral? Debate con Lorena Castell y Alba

Lorena Castell // yu No te pierdas nada

Lorena Castell está preocupada por el futuro de los jóvenes y por eso ha traído a su sección a Alba, una joven graduada en comunicación audiovisual que también estudia diseño digital que ha creado el canal 'studyingwithalba', en el que da consejos para que memorizar y llevar las cosas al día no sea una tortura. "Intento mostrar diferentes caminos, ahora hay muchas carreras", cuenta la joven sobre el contenido que muestra en sus redes.

Aunque la magia no exista, ¿puede darnos Alba algún truco para que morir de los nervios al hacer un examen? "Yo creo que lo mejor es llegar con la actitud de 'es que ya no puedo hacer más'", asegura la joven, que recomienda también hacer modelos de exámenes de otros años para practicar. "Estudiar todo en la última semana no es una solución", recalca.

¿Cómo consigue concentrarse y estudiar sin mirar el móvil todo el rato? "Yo lo meto entre las almohadas para no mirarlo. También hay aplicaciones que te lo bloquean", asegura.

"Yo hice tres años de arte dramático sin selectividad, hay muchos caminos", cuenta Lorena sobre esa presión de elegir lo más adecuado a esta edad tan joven. ¿Realmente garantiza la selectividad tener un futuro laboral adecuado? "La universidad no es la única vía, lo de que te garantiza un trabajo la universidad es mentira", asegura Alba.

