Ricardo Gómez se tira pedos mientras actúa con Belén Cuesta en 'El hombre almohada"

Es la primera vez que trabajan juntos y prácticamente no se conocían, pero ahora son protagonistas de El hombre almohada, una obra un poquito oscura del creador de Tres Anuncios a Las Afueras o Siete Psicópatas. "Lo que hace es llevar la crueldad al máximo y te acabas riendo", cuenta Ricardo sobre ese "humor negro" que caracteriza la obra.

Se trata de un thriller que empieza con el interrogatorio de los personajes de Belén y Ricardo, que están siendo investigados por el asesinato de unos niños que han muerto en circunstancias muy parecidas a las que relata Belén en sus cuentos. Ella es escritora. "Son los principales sospechosos de estos crímenes por la relación con los cuentos. No deja de ser una obra de teatro pero tiene una atmósfera cinematográfica", cuenta Ricardo Gómez, que interpreta al hermano de Belén.

"Ver este texto en cine tiene que ser muy guay", explica Ricardo, que está convencido de que su autor no ha querido hacerlo por estar satisfecho ya con la obra de teatro.

Belén Cuesta y Ricardo Gómez se pasan el día juntos y entre ellos existe una especie de burbuja. "Con Belén es de las pocas personas que puedo compartir una copa de vino. Estamos todo el día juntos, nos testan todo el rato", cuenta Ricardo, que por exigencias del guion y petición del director se ha dejado la barba muy muy larga. "Es la vez que más larga la he tenido, pero hubo otra vez que casi", explica.

¿Ha habido algún momento en el que se les haya escapado la risa floja durante el escenario? "Es que yo tengo mucha libertad con este personaje porque el director me la ha dado. Tiene disfunciones, discapacidad intelectual... Y me dijo 'puedes eructar', 'levantarte'..."", relata Ricardo, que parece que ha puesto a Belén un poquito nerviosa en plena función. "Me dijo 'te has dado cuenta de que me he tirado un pedo y te lo has comido'", recuerda la actriz con un poquito de rencor.

Terminamos con Ventura, que se trae las cartas del tarot para intentar adivinar el futuro de los intérpretes. Amistad, dinero, amor, trabajo... ¡Lo descubrimos!

Puedes ver a Belén Cuesta y Ricardo Gómez en el minuto 34:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.