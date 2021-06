Samantha Hudson alucina con el truco de Rosalía para moldear las cejas, la gomina

Samantha Hudson // yu No te pierdas nada

La primera en pasar por yu No te pierdas nada este lunes es Samantha Hudson, la autodenominada "Miranda Makaroff de los pobres". ¿Quieres estar al día de las tendencias? Atento.

¡Es nuestra Polly Pocket favorita! Por fuera es casi una muñequita pero por fuera dice que tiene 73 años. Samantha Hudson nos habla del tutorial de maquillaje que ha grabado Rosalía para Vogue y lo que más le ha sorprendido es el truco que tiene la cantante para hacerse las cejas. "Utiliza gomina Giorgi", exclama Samantha, muy sorprendida. "No puedo ser crítica con ella porque luego sale Esperanza Aguirre en Mask Singer y a ella no le exijo tanto, si no exigimos a los políticos a Rosalía tampoco", explica.

La influencer nos habla también de las zapatillas Crocs, que en el nuevo diseño de Balenciaga incluyen tacón. "Es increíble, sirve para muchos registros, lo mismo vas a recoger moluscos a unas rocas y luego a una boda, te llevas el marisco para el catering", bromea. ¿Tardará mucho Amancio Ortega en copiarlo para Zara? "El feo es el nuevo guapo", sentencia.

La tendencia de los pañuelos en la cabeza también está ganando terreno este verano y lo cierto es que Morgade los utiliza mucho. "Me parece un intento más de las petardas blancas, que luego ven a un hiyab y ya protestan", reivindica.

Puedes ver a Samantha Hudson en el minuto 15:

