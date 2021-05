Samantha Hudson se ríe de sí misma al compartir su foto de comunión

"Es como rollo lesbiana francesa. Como una película de un chico trans pero interpretada pero por una mujer cis". Eso es lo que tiene que decir Samantha Hudson sobre el nuevo corte de pelo de Pablo Iglesias, y asegura que este cambio es tan importante como cuando Madonna se tiñó de morena después de décadas luciendo el rubio.

Hace unos días nuestra reina de las tendencias compartió en su Instagram una foto de su primera comunión y hemos querido rescatarla y comentarla con ella. "Esto es transfobia, no sé por qué pero lo es", empieza diciendo al ver su "doble foto", porque lo cierto es que su retrato aparece dos veces en la imagen.

"Es como de veterano de guerra, siempre te recordaremos, Ivan", bromea. "Este marco tan espantoso lo escogí yo y a nadie de mi familia le gustaba. Esta era la segunda opción porque en la primera salía con una pose como un poco así, una pose de maricón, pensaría mi madre", recuerda, añadiendo que ese look de marinero es de esas "cosas que hacen las madres que no voy a perdonar en la vida, pero bueno ya me he reconciliado con ella".

Hudson nos habla también de la nueva colección que ha sacado Bershka en colaboración con Bad Gyal. "Odio a Amancio Ortega pero amo a Bad Gyal", reconoce la joven, que cree que esta línea de ropa "plasma muy bien la gran duda de nuestro siglo, ese duelo entre vestir como una conejita playboy pero odiar la carga misógina que tiene detrás".

Puedes ver a Samantha Hudson en el minuto 30:

