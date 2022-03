Sweet California presenta 'Land of the Free': "Somos muy diferentes, cada una en su casa escucha música distinta"

Sweet California // yu, No te pierdas nada

Land of the Free es la primera parte de una biología de álbumes con la que Sweet California inicia una nueva etapa musical. Sonia, Alba y Tammy ya han ido estrenando singles en los últimos meses y la cosa no termina con este disco. Dentro de poco saldrá una segunda parte con nuevos temas.

"Hemos decidido hacer una biología, hacer el disco en dos partes. La música va muy rápido y da miedo que las canciones se mueran tan pronto", cuentan. Mil Poses es uno de los temas incluidos en esta primera entrega y para el videoclip las chicas se sumergieron en una divertida fiesta.

Lo que también han recuperado es esa esencia de sus inicios sacando varios temas en inglés. "Un 80% son en inglés, nos apetecía, en los dos idiomas estamos cómodas y cada canción tiene su finalidad, a veces conectas más", cuenta.

La última vez que estuvieron en yu, No te pierdas nada ya adelantaban que este álbum supondría una ruptura con su pasado. "Hemos cambiado de equipo, pero también ha pasado una pandemia, mucho tiempo sin girar... No nos sentíamos bien con ciertas cosas, ciertos círculos, y hemos querido ir juntas a una misma dirección", explican.

De hecho, el título del disco está muy relacionado con esto de la "libertad" y los nuevos comienzos. "Todo está relacionado, hemos hecho un viaje muy largo para llegar a este planeta y conquistarlo, el sitio donde estamos más seguras y mojarnos en temas donde antes no nos dejaban", dicen.

En el sonido del disco hay mezclas muy potentes que recuerdan a sus primeros temas en inglés. "Hemos huido un poco del latineo, el anterior, Origen, sí era más así, pero este no. Hay gente que lo representa más, pero aquí queríamos hacer pop internacional con un poquito de dance", apuntan.

"Somos muy diferentes, cada una en su casa escucha una cosa diferente pero sí tenemos muy clara la dirección del grupo", añaden las chicas, que se declaran fans de The Weeknd, Belén Aguilera o Nathy Peluso.

