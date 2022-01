Valeria Vegas: "En la 2T de 'Veneno' Paca la Piraña tiene su propia trama, repite y tiene más peso"

Valeria Vegas // yu, No te pierdas nada

¡Tercera vez que recibimos a Valeria Vegas en yu, No te pierdas nada ! La periodista y escritora se viene al parquecito de Ana Morgade y Maya Pixelskaya para charlar de un podcast muy particular y de paso intentamos sacarle algunos detalles de la nueva temporada de Veneno.

En el sofá de Editabundio es un nuevo podcast de storytell que acaba salir del horno y una de sus primeras invitadas es Valeria Vegas. "Es como un audiolibro narrado hablando con alguien", dice Vegas, que ha compartido categoría de invitada con otras mujeres como Belén Cuesta o Sara Mesa. "Aborda libros", matiza.

"No voy a decir que mi capítulo es el mejor pero es de los interesantes", asegura la escritora, que explica que en la charla se fusiona la charla con el audiolibro. El suyo es uno narrado por Bop Pop que recuerda la historia de Carmen de Mairena. "No nos centramos en ella, si no en historias paralelas, la ley de vagos y maleantes y todo eso", dice.

"Llegué a conocerla y lo que me fascina de Carmen de Mairena es que es un icono tan grande de su ciudad, de Barcelona, que es un emblema pasen los años que pasen", recuerda Vegas. "Creo que ha tenido una vida desgraciada y yo me considero muy afortunada. Sí me identifico en eso de ponerle humor a la vida", asegura.

Valeria Vegas ha sido nombrada como una de las personas más influyentes de 2021 para la revista Forbes. "Es como Los Ángeles de Charlie, nunca sabes quien hace estas listas y no sabía a quien agradecérselo, pero gracias", dice la escritora, que está en la misma lista que personajes como C. Tangana o Amancio Ortega. "He comprado mucho en Inditex", bromea.

Los detalles de la segunda temporada de Veneno

Vestidas de Azul es el libro de Valeria Vegas que se convertirá en la segunda temporada de Veneno. "Estoy compitiendo con Pérez Reverte a ver a quién le adaptan más libros", bromea Vegas sobre este nuevo proyecto.

"Estamos en esa fase de guion, va para largo. Se van a retomar algunos de los personajes de la primera temporada y ahora se adapta a un poco esto. Valeria se mete en este nuevo universo que es épocas atrás", dice señalando el libro, que ya va por la cuarta edición.

Aunque los detalles de la trama todavía están "en pañales", Valeria Vegas ha querido adelantarnos un pequeño detalle que seguro que hará muy felices a los fans de la primera temporada. "Paca la Piraña tiene su propia trama, repite y tiene más peso", desvela.

Su libro Libérate tiene ya segunda edición

La última vez que vino al yu lo hizo para hablarnos de Libérate, una especie de diccionario LGTBIQ+ que ya va por la segunda edición. "Cuando escribes libros tienes que hacerlo por la pasión de hacerlo, porque la recompensa económica no es para tanto. Me gusta cuando me dicen que mi libro les ha servido para algo, para un TFG o lo que sea", cuenta Vegas.

Ahora mismo Valeria Vegas está sumergida en la creación de su primera novela, con una trama que va de "dos generaciones que se juntan para emprender un viaje emocional juntas". ¡Qué ganas de tenerlo entre manos!

Vuelve a ver a Valeria Vegas en el minuto 20:

