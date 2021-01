Alberto Gómez, Hurona Rolera, Joaquín Reyes, Ventura y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (18/01/2021)

Hurona Rolera en yu / yu, No te pierdas nada

Es tan gamer que cuando va a la compra quiere que le dejen el micro de la cajera para 'castear' la compra... ¡Es Hurona Rolera! La gamer nos cuenta que sacó a la calle a una de sus huronas y parece ser que no le gustó nada... "Les suele encantar la nieve, pero a esta le daba mucho frío", cuenta.

Hurona Rolera salió a la calle para preguntar a los madrileños qué les ha parecido la gran nevada que ha caído en Madrid. ¿Han hecho muñecos de nieve?, ¿guerra de bolas? ¡Lo descubrimos!

¡Recibimos a Alberto Gómez! El campeón del mundo de parkour nos cuenta que esta gran nevada en Madrid no le ha venido muy bien para practicar. "Nieve y parkour, agua y parkour... mal", reconoce.

El deportista entrena todos los días en la calle, así que la cuarentena debió de ser complicada. "He respetado las normas como buen ciudadano. Estamos acostumbrados a entrenar todos los días, por eso el confinamiento ha sido duro", explica.

¿Cómo reaccionan los abuelitos del parque cuando le ven saltar por la ciudad? "Hay de todo, los que le te dicen 'eso también lo hago yo' y los que dicen 'eh, vas a romper eso'", desvela.

Alberto Gómez empezó en este mundo del parkour hace tiempo y a base de esfuerzo y constancia ha conseguido llegar al número uno. "Yo era de hacer recorridos rápidos y eso viene bien para las competiciones", explica. "Hay dos campos, está la velocidad pura, que es lo que hago yo, y luego hacer en un minuto y medio varias acrobacias, esa es más de estilo", cuenta.

¿Y en qué momento dices... 'hago parkour' sin parecer un fantasma?, le pregunta Rober Bodegas. "No sé cual es la barrera, yo empecé en tercero de la E.S.O, todos mis colegas tenían algo para hacer en la calle y yo no", señala.

Sobre el futuro de la profesión, Gómez lo tiene bastante claro. "Me gustaría trabajar como especialista de cine. No me veo sprintando o saltando vallas con 40 años", asegura.

👉 Puedes ver a Alberto Gómez en el minuto 27:

Joaquín Reyes se ha tomado la poción multijugos para transformarse este lunes en Jake Angeli, más conocido como "QAnon Shaman", el hombre vestido de bisonte que asaltó el Capitolio de Estados Unidos.

No podemos empezar la entrevista sin agradecerle a Angeli que haya salido de la cárcel un momentito para atendernos. ¿Cómo lleva la detención? "Con el permiso de Europa FM he podido salir, pero solo para esto", cuenta.

Pero cuidado porque la sorpresa llegó cuando se quitó el gorro de bisonte y todo el mundo descubrió que en realidad estaba calvo... "Ahora vivo con mi madre, qué pasa", dice con mucha chulería.

Y cuidado porque en el asalto al Capitolio Angeli no iba solo. "Estaba uno de Moratalaz, otro de Seatle, que tiene mucho mérito, y una mujer... que la dejamos entrar con nosotros, si quiere ser sediciosa, ¿por qué no?".

¿Cómo distingue un conspirador dónde hay de verdad una conspiración? "Lo pasamos en grande. Solemos culpar a las minorías, los homosexuales, a las mujeres feministas.. En todos los trabajos se fuma, un risitas te tienes que echar. El hombre heterosexual blanco cristiano está en peligro, lo sabe hasta el negro de VOX", reconoce. "Si yo estoy de bajón es porque hay un tío que se está partiendo el culo. Una minoría probablemente".

Tasas de autónomos, facturas... ¡Los conspiranoicos también tienen que gestionarse! ¿Qué piensa de que a Trump le hayan cerrado las redes sociales? "Lo tenemos en el grupo de WhatsApp y no está bien por culpa de los progres".

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 43:

"Estuve seis meses llamándome Antonio Ventura y luego mi madre reculó y se quedó solo con Ventura". Con esta confesión arranca Ventura su sección, en la que este lunes el colaborador muestra su lado más íntimo. "En el hospital me llamaban Antonio y en el censo Ventura".

👉 Puedes ver a Ventura en el minuto 1:07:

Viene muy sonriente pero en realidad está enfadada. Andrea Compton nos habla del reencuentro de Sexo en Nueva York en el que estarán todas las protagonistas menos Kim Cattrall.

"Sin Samantha no es Sexo en Nueva York. Sé que había movidas desde el principio y no se llevaban bien con Sarah Jessica Parker", explica totalmente indignada por esta ausencia. "Estoy en contra, yo soy equipo Samantha 100%".

Por otro lado, Compton nos recomienda 'Macías y Maxim', una historia de amor "sobre lo que se dice cuando no se dice nada" que está disponible en Filmin.

👉 Puedes ver a Andrea Compton en el minuto 1:16:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.