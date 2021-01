Andrea Duro, Maya Pixelskaya, Joaquín Reyes, El Cejas y más en 'yu, no te pierdas nada' (4/01/2021)

Comparados con El Cejas, los traperos parecen fans de Taburete. Recibimos al creador de "placa, placa" para inaugurar el 2021 con una sección muy deportiva. El chaval tiene 19 años y su capacidad atlética es nula... De hecho, cuando lo apuntaron a natación de pequeño se pasaba la clase hablando con la profesora.

👉 Puedes ver a El Cejas en el minuto 21:

¡Recibimos a Andrea Duro! La actriz nos habla del regreso de Física o Química en 'El Reencuentro', la nueva trama que une a los alumnos del Instituto Zurbarán se unen por que Yoli, que se ha convertido en una gran empresaria, los invita a su boda.

"Ha sido un viaje para todos. Han pasado 10 años pero como si no", dice sobre este reencuentro, que ha vuelto a unir a casi todos los protagonistas de la serie.

"No hemos sido tan punkis como Física o Química", nos cuenta sobre estos dos nuevos capítulos, pero al principio no fue nada fácil... "Me llamaron y me entró pánico. Pensaba que no iba a saber interpretar a Yoli diez años después", reconoce. "Lo del imperio de los supermercados me pareció precioso", confiesa.

Se está hablando mucho ahora de hacer una nueva temporada... ¿Y un sin off de su personaje? "La Yoli sin los demás no sería nada".

"Hemos madurado bien", dice sobre sus compañeros, con los que tiene cuatro grupos de WhatsApp. ¡Flipa! "Uno se llama "amigues desde los 16", otro "sindicato FoQ", también "guiones foq" o "física o química"", nos confiesa. ¿Cuál es la serie de Instituto que más le ha marcado últimamente?, ¿ha visto alguna? "La mejor que he visto es Euphoria", reconoce.

El tema de las orgías en su momento fue muy comentado... "Era cosas de chiquillos", nos dice, asegurando que ahora en el reencuentro se ha quedado el tema de la hermandad.

En 'Física o Química: El reencuentro' los profesores de Yoli están invitados a la boda, algo un poco surrealista en la vida real. ¿Se sigue llevando con sus colegas de Instituto?

Para terminar la charla recibimos a Maya Pixelskaya, que viene con el juego de la bola y las monedas para poner a prueba a Andrea Duro... ¿Conseguirá superar el récord de Cepeda? ¡Atento!

Pero cuidado porque Maya Pixelsaya no viene solo con la bola y las monedas... ¡También tiene novedades gamers! La nueva consola KFC, el récord de Ibai dando las campanadas... ¡Hay mucha tela que cortar este 2021!

👉 Puedes ver a Maya Pixelskaya en el minuto 54:

¡Estrenamos el año con Joaquín Reyes y su poción multijugos! El humorista se transforma en Rihanna para hablarnos de sus proyectos para este 2021. ¿Sacará por fin nueva música o continuará con su faceta empresarial?

Joaquín Reyes sabe que Rihanna tiene muchas cosas entre manos para este 2021. ¿Que es eso de que va a lanzar un libro de recetas?, ¿le cocina mucho a su chico Asap Rocky?, ¿cual es su plato estrella? "Yo me horneo el culo, el booty. Tienes que dejarlo reposar y crece en el horno, como las magdalenas", explica.

¿Cómo está su relación con Eminem?, ¿han hecho ya las paces? "Eminem me ha pedido perdón, lo que pasa es que eso me llega por burofax, y eso lleva su tiempo para que yo lo acepte".

Y cuidado porque la Rihanna más cinéfila ha visto la última de George Clooney, El Cielo de Medianoche, y no le ha gustado mucho... "Mi novio se durmió con esa y todavía no se ha despertado".

¿Qué piensa Rihanna de la influencer brasileña que es idéntica a ella? "Es idéntica pero es más basta, las brasileñas son más bastas que las de Barbados", explica. ¡Explosivas son un rato! "Hay cosas que dan mucha pereza, como el cumpleaños de Neymar", cuenta la cantante, que está harta de tanto postureo.

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.