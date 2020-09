Así ha sido el primer programa de la nueva temporada de 'yu' con Ana Morgade, Pantomima Full, Candela Peña, Raúl Arévalo, Joaquín Reyes... (14/09/2020)

Empezamos el programa testeando las opiniones de nuestro público sobre la incorporación de Pantomima Full al equipo. Fox sale a la calle con su micro para recoger estas sensaciones, que son casi más pesimistas que optimistas... ¡Pero esto qué es!

¡Lo mismo te cierra un festival que te abre un programa! Willy Bárcenas se une al equipo de 'yu, no te pierdas nada', pero no por nada especial... ¡Solo por huir de las listas del paro! ¿Cómo se habrá sentido en su nuevo papel de reportero? En su primer día le hemos mandado a la calle... "Gracias a Dios iba bastante sereno", recuerda.

"Estamos ahora haciendo rodajes de nuestro nuevo disco, 'La Broma Infinita', y cada tema tiene su nuevo videoclip", cuenta. Y es que este nuevo álbum se llama igual que un libro de David Foster Wallace que le ha recomendado Ana Morgade... ¿Lo habrá leído Willy?

"No sabemos de qué hablar así que vamos a hablar de mí", empieza Willy en su primer reportaje, en el que se sumerge en el rodaje del nuevo videoclip de Taburete, 'Abierto en Vena'. ¿Cómo es trabajar con él?, ¿es un chico difícil?, ¿se deja maquillar?

A partir de ahora Willy Bárcenas se colará en los eventos y presentaciones más importantes de la industria musical para ponernos al día sobre todo estos temas. "Habrá grandes reportajes, aunque tengo que decidirlos todavía", confiesa

Candela Peña se viene por primera vez al plató de 'yu, no te pierdas nada', pero tenía que llegar con Raúl Arévalo... ¡Y viene tarde! Alberto Casado sale a buscarlo y lo trae en tuktuk al plató... ¡Empezamos fuerte! "Oye, que he escrito una serie", dice Candela Peña, que este lunes viene a hablar de Black Beach, una película que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre.

"Me voy a África porque mi mujer está embarazada, y allí me encuentro a una amiga lesbiana, que es Candela Peña", explica Raúl. "Yo hago de la mítica guapa que dices todo el rato 'se van a enrollar...'", asegura Candela. "Acepté esta peli solo por ir a África y vivir la experiencia. Lo que hemos visto, olido y comido allí solo lo sabemos nosotros. Hemos comido ratas como si fueran un pincho moruno, y rata y perro, con mucho picante".

Candela Peña y Raúl Arévalo terminan la entrevista estrenando nuestra nueva sección 'La Fiebre Justa', una sección en la que Ventura sale a la calle para diagnosticar a los viandantes... ¿Estarán febriles?, ¿será covid?, ¿o un resfriado?

¡Antón Lofer se viene a yu! El instagrammer nos cuenta lo que desayuna cada día, cómo se organiza para crear contenido, cómo se hace las fotos para petarlo en redes...

"Soy muy feliz en yu", confiesa Joaquín Reyes antes de transformarse en uno de los personajes de más actualidad del último mes: Lionel Messi. "Menudo lío", bromea. "Fui de los más buscados de los últimos días, más que el covid19", se sorprende. El burofax que mandó al Barça a principios de agosto desató un auténtico huracán en el club... "Me curré la redacción muchísimo, en mi despachín de 500 metros cuadrados", explica. "No sabes tú la que se montó... No lo hice por malicia ni por nada"

"Me daban igual los 50 millones por el plus del fichaje, pero a mi padre...", dice entre lágrimas. "No era una cosa que yo tuviese planeada hace meses Morgade, si lo llego a saber no lo mando, y sobre todo sabiendo que no me iba a salir la cosa".

Y cuidado porque el futbolista ha dejado un mensaje oficial para la afición del Barça: "Quiero que sepáis que no he perdido nada de amor por los colores, es verdad que he perdido dinero por quedarme pero no voy a pensar en eso, voy a seguir aportando felicidad a vuestras ridículas vidas". ¡¡Bravo!!

Terminamos con el reportaje callejero de Alberto y Rober, los Pantomima Full, que se han encontrado con dos freestylers de categoría, Force y Kensuke, para hablar de como es esto del rap improvisado.

