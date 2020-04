Pantomima Full, Lorena Castell, Cheeto, Ana Cardo y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (27/04/2020)

¡Que no decaiga ese ánimo de lunes! Ana Cardo nos trae Diario Millenial, Cheeto trae su rutina de confinamiento (su día a día hace años), Bezos nos enseña "el derrape", Lorena Castell nos habla de sus cositas random y se vienen los chicos de Pantomima Full Alberto Casado y Rober Bodegas para charlar de chistes, clichés y confinamiento. ¡ Ana Morgade , Sergio Bezos y Pablo Ibarburu a los mandos!

¿Han vivido Sergio Bezos y Pablo Ibarburu el #MerlosGate? ¡Este fin de semana el salseo ha estado servido gracias a la infidelidad de Alfonso Merlos con Alexia Rivas! Pobre Marta López, este sábado se ganó el favor de público contando sus penurias en el Deluxe, que se convirtió en un circo romano con confidencias, secretos y surrealismo en estado puro. ¡Ya se comenta que Jorge Javier es el nuevo Che Guevara! "Si pasas una mala racha, no te folles a un facha".

¡Hablamos con los chicos de Pantomima Full! Alberto Casado y Rober Bodegas nunca han estado tanto tiempo separados... ¿Se echan de menos? "Claramente necesitábamos un descanso", reconocen. ¿Han hecho muchas videollamadas? "De trabajo o con más amigos, entre nosotros no, separados también está bien". Ok, ok, vemos que están a gustito cada uno en su casa... ¿Y durante el tiempo libre, están aprovechando para escribir cositas nuevas?, ¿qué tal han funcionado sus vídeos sobre el confinamiento? "Lo vamos haciendo todo sobre la marcha, de hecho si tenéis alguna idea decídnoslo".

¿Y qué hacen cuando no trabajan?, ¿aplauden?, ¿vigilan a sus vecinos? "En mi calle no aplaude nadie, es la calle ingrata". "En la mía se monta un jolgorio que flipas", dice Bodegas.

¿Cuándo fue la última vez que alguien les tocó?, ¿cuántas llamadas hacen al día? Pablo Ibarburu somete a los chicos de Pantomima Full a su clásico 'Quién Está Peor'.

Ana Cardo nos recomienda los Tik Tok más locos y surrealistas que ha descubierto esta cuarentena. Vídeos virales, trucos para esquivar videollamadas, clases de inglés interactivas... ¡De todo!

Lorena Castell sabe que el coronavirus está despertando unas cosas divertidísimas en Twiiter. Hay gente muy graciosa, ocurrente, con muchas cositas divertidas... ¡Como la frase viral de Pedró Simón! "Llevamos cinco semanas aislados".

La colaboradora también nos habla del concierto en streaming de la semana pasada, donde actuaron Lady Gaga, Paul McCartney, J.Lo, Ellie Goulding... ¡Y Charlie Puth, que ni siquiera hizo la cama para que lo viese medio mundo!

Camila Cabello y Shawn Mendes también protagonizaron una de las actuaciones de la noche, juntos al piano y cantando 'What a Wonderfull World'. Billie Eilish y su hermano Finneas también participaron, además de Jessie J y un montón de celebrities, como los Rolling, que lo hicieron cada uno desde su casa. ¡Marvelous!

"El otro día me enviaron un fondo de librería para poner detrás en las videollamadas", cuenta Lorena, que no sabemos quién le manda estos misteriosos regalos.

Castell no puede irse sin comentar la surrealista conexión en directo de Paulina Rubio hace unos días, que no era capaz ni decir 'Yo me Quedo en Casa'. ¿Y eso de mirar el teclado tan de cerca?, ¿por qué se toca tanto la nariz? Heavy... ¡¡Nada de esto fue un error!!

¡La vida rata de Cheeto! El niño rata tiene una cámara con super mega buena calidad y entra al programa para contarnos las cositas tochas del internet. "Travis Scott hizo el segundo concierto más grande online, ha dejado el de Marshmellow a la altura del betún".

¡Nos vamos pa' lo hondo de Facebook con Sergio Bezos! Nuestro colaboradora entra en un grupo donde se venden cosas de segunda mano y... ¡Esta es la lección que ha aprendido! ¡Ojo porque se lía!

