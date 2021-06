Buhos visita yu No te pierdas nada (10/06/2021)

Búhos visita yu No te pierdas nada (10/06/2021) // yu No te pierdas nada

Este jueves se vienen a yu No te pierdas nada los chicos de Buhos, para hablarnos de su nuevo tema 'Se acelera', desde Barcelona viene Kapo a juzgar cosas, Sergio Bezos recupera la trama de su castillo, Lorena Castell nos cuenta cositas random, JJ Vaquero trae chistecitos y Rizha nos pone al día con las tendencias musicales. ¡Venga yuser, que solo faltas tú!

El primero en pasar por aquí este jueves es Kapo, que viene con sus carmelitas de siempre para poner nota y juzgar las tendencias y novedades de la semana. ¿Qué piensa del nuevo tema de Rauw Alejandro?

Aunque no haya mucho espacio en nuestro parquecito de yu No te pierdas nada no hemos puesto límite de aforo y podrían haber venido los siete miembros de Buhos, pero son están aquí Guillem, Jauma y Joanet. "Somos los tres más pringaos, íbamos juntos al cole cuando éramos niños y somos los fundadores, los otros músicos se han ido sumando", cuenta Guillem. Dos de los integrantes de Búhos son también parte de Stay Homas, el grupo que se fundó durante la cuarentena. Los chicos nos presentan su nuevo tema Se acelera.

Sergio Bezos continúa empeñado en comprarse un castillo y claro, anda buscando una catapulta para poder mantener a raya a sus enemigos. ¿Alguien le hará caso? Ni en los foros de carpinteros le responden.

Lorena Castell está preocupada por el futuro de los jóvenes y por eso ha traído a su sección a Alba, una joven graduada en comunicación audiovisual que también estudia diseño digital que ha creado el canal 'studywithalba', en el que da consejos para que memorizar y llevar las cosas al día no sea una tortura. "Intento mostrar diferentes caminos, ahora hay muchas carreras", cuenta la joven sobre el contenido que muestra en sus redes.

Seguimos con JJ Vaquero, que nos cuenta que tiene un marrón entre manos: la boda de su hermano. "La tuvo que aplazar por el covid y ahora el niño ha adelantado a la boda por la derecha, pero no es claramente penalti porque a los futbolistas les han aplazado el partido", cuenta.

Terminamos con Rizha, que nos trae las tendencias musicales más desconocidas. Samples, temas que se parecen mucho a otros temas, kpop y mucho más.

Vuelve a ver yu No te pierdas nada

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.