Christian Flores, Jennifer Lopez en el cuerpo de Joaquín Reyes, Victoria Martín y más en 'yu, no te pierdas nada' (06/02/2020)

¡yu is living a celebration! Ana Morgade celebra nuestros 1.600 programas junto a Pablo Ibarburu, Sergio Bezos, Fox, las cositas random de Lorena Castell , Joaquín Reyes traerá a la mismísima Jennifer Lopez , Victoria Martín hateará a todo lo que se menea y Arkano le dará cera a los trolls de las redes. ¡Todo esto más la visita de Christian Flores , el creador de 'Velaske yo soy guapa?'.

¡Cumplimos 1600 programas! Nuestro objetivo es que el Twitter del Ministerio de Consumo nos de follow, pero de momento nada... ¡Venga, que estamos de cumple, enróllate Garzón! Dice la ciencia que Robbert Pattinson es el hombre más guapo del mundo... Pero... ¿y lo del hombre más feo? ¡Eso al final nada, había demasiados candidatos!

LORENA Y SU MUSIQUITA RANDOM

¿Qué le pasa a Lorena Castell?¿será el coronavirus? Esperemos que no porque nos tiene que contar novedades musicales. Empezamos con Pol Granch y Natalia Lacunza, que esta misma tarde estrenan nuevo tema. Seguimos con el homenaje de Bad Bunny a Kobe Bryant, que le ha dedicado el tema '6 Rings' por su reciente y trágico fallecimiento. La actuación del reggaetonero en la Super Bowl junto a J.Lo, Shakira y J Balvin lo ha petado sobremanera, así que empezamos a especular sobre el lanzamiento de su nuevo disco. ¿Lo estrenará el 14 de febrero, como estos dos últimos años?

Pero es que lo de la Super Bowl ha sido una auténtica locura... ¡Balvin y J.Lo perreando son una fantasía! Jhay Cortez y Anuel AA acaban de estrenar 'Medusa', así que si quieres renovar tu playlist... ¡Ya sabes!

JOAQUÍN REYES ES JENNIFER LOPEZ

Joaquín Reyes trae a Jennifer Lopez, que se lució con una pedazo actuación en la Super Bowl junto a Shakira, J Balvin y Bad Bunny. ¿Se lleva bien con la colombiana? Decían las malas lenguas que las artistas no tenían muy buena sintonía... "Como ella era tan bajita yo parecía un mostrenco", nos cuenta.

"A la chiquilla también la saqué", nos cuenta la diva del Bronx. Y es que la hija de Jennifer Lopez tuvo con Marc Anthony salió al escenario a cantar con su madre. "Me ha salido feita, como su padre", dice. "Cuando miraba al padre me daba la risa", confiesa. "Todos los novios que he tenido han sido por interés".

¿Y cuánto gana Jennifer Lopez en un año?, ¿saca dinero en el cajero? "No, tengo unos duendecillos que me lo van dando", confiesa. Eso sí, parece que el cash lo sacan de unas bolsas de basura negras... ¡Como cachuli!

¡102 millones de personas vieron la Super Bowl en directo! "Yo bailando, haciendo la voltereta cósmica, y uno durmiendo... Lo mato", dice, enfadada tras enterarse que hubo un hombre que se quedó dormido en uno de los asientos más caros del estadio.

VICTORIA MARTÍN, LA REINA DEL HATEO

A pesar de la ley... ¡Aquí trabaja Victoria Martín! La nena viene un poco 'ligerita' a hablarnos de una cosa de la que se quiere arrepentir. ¡Música épica, por favor! "Cuando tenía 15 años mis padres se fueron de viaje, dejaron el Audi a6 en el garaje y me metí allí para escuchar una canción de Álex Ubago", cuenta. "Luego dije... ¿Y si arranco el coche? Bueno, pues hice una trinchera", asegura. Entonces claro.. Sus padres llegaban al día siguiente y Victoria echó la culpa a la asistenta... ¡Pero no coló!.

"Yo nunca le he dicho a mi padre que realmente he sido yo, así que lo voy a llamar en directo y se lo voy a decir", cuenta. ¿La perdonará? ¡Mucha atención!

Después de unos segundos de espera, Victoria ha confesado ante su padre, que ha aprovechado para pedirle el dinero que le costó la reparación... ¡Más de 1.000 euros!

ARKANO, LA PESADILLA DE LOS TROLLS

Arkano viene acompañado del actor y director de 'Nada será igual' un proyecto para visibilizar el acoso escolar. "Nació como una web serie y terminó siendo una peli que proyectan en los colegios", cuentan. Desde la Fundación Vodafone España impulsamos esta causa y junto a Arkano transformamos la basura de las redes en pura improvisación. ¡A ver esas rimas!

BEZOS NO TIENE 1.000 LIKES

Sergio Bezos necesita 1.000 likes para ponerle nombre a su sección, que es muy parecida a lo que hacía Ponce... De momento lo llamamos 'facebook vaciado' y comentamos las cosas locas de los grupos de Facebook. ¿Un grupo para que todos los Virgos tengan contacto? Sí, alucina.

¿VELASKE YO SOI GUAPA? ¡HABLAMOS CON CHRISTIAN FLORES!

¿Está Christian Flores cansado del 'Velaske yo soi guapa'? El creador de uno de los vídeos más virales se sienta en el sofá de 'yu, no te pierdas nada' para charlar del resto de sus obras... ¿Qué pasaría si yo fuera Carlos Sobera? Sí, ha cogido a Sobera para su nuevo viralaco...

¿Es Christian un hombre del renacimiento? "Hice un bolo muy raro una vez en un pueblo de Cádiz, fueron 10 minutos de vergüenza ajena", confiesa. "Como esperpento muy guay, pero ese vídeo no saldrá nunca del disco duro", confiesa. ¡Pitas, pitas, palomitas pitas!

