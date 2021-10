Manel Navarro visita yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

El primero que pasa por yu, No te pierdas nada este miércoles es Álvaro Wasabi, un colaborador nuevo con el que a partir de ahora charlaremos de cine y series. Para empezar tenemos que preguntarle cuál es su favorita y la respuesta no nos ha extrañado nada. "'Lost', porque generó un gran fenómeno, un boom, un hype, y yo defiendo mucho el final de esa serie. Es muy interesante volverla a ver por segunda vez", cuenta, aunque también reconoce que "tiene cosas extrañas". "Yo la volví a ver y me volví a perder a partir de la cuarta temporada", confiesa Morgade.

Fue a principios de este año cuando Manel Navarro lanzó Cicatriz, un EP que le sirvió para cerrar heridas del pasado. Ahora llega Pierda, una colaboración en la que el artista le canta al desamor junto al reggaetonero Danny Romero. ¡Charlamos con él de este estreno y mucho más!

¡Absolutamente infalible, un filtro anti fake news! La Gata de Schrodinguer nos destapa los bulos y fake news más virales de la semana. Ana Morgade y Victoria Martín cada vez son más hábiles... ¡Los pillan al vuelo!

Victoria Martín se cambia de sitio solo para dar cera a los influerncers. Sí, nuestra princesa bebé vuelve modo destroyer para hacerle un traje a toda esa gente que mira por encima del hombro a la clase media de este país. Las redes sociales tampoco ayudan a calmar los ánimos, la verdad.

La semana pasada inauguramos 'Madurando' en yu, No te pierdas nada de la mano de Antonio Resines. que nos contó unas batallitas de la mili muy curiosas. Ahora es su hijo en Los Serrano, Víctor Elías, el encargado de seguir acompañando a los yusers en ese proceso que es "madurar".

Terminamos con Fox, que no se explica cómo puede estar soltero si es un auténtico truhán. Ana Morgade y Victoria Martín han intendo darle un par de consejos, pero ahora que funcionen... Es otra cosa.

