María León, Silvia Alonso, Andrea Compton, Ventura y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (29/06/2020)

¡Primer estreno de cine en esta nueva normalidad! Conectamos con María León y Silvia Alonso, que no están muy seguras de si tienen que llevar mascarilla al estreno de su nueva peli... "No sabemos muy bien lo que va a pasar".

Las dos actrices estrenan en cines 'Lista de los Deseos', una película rodada hace ya un año que cuenta la historia de tres mujeres que deciden de un día para otro subirse a una autocaravana para cumplir sus deseos... ¡Uno por uno! En Hollywood ya se han firmado los derechos para hacer un remake en Estados Unidos... "Me parece fascinante", dice María León. "Nosotras queremos salir, que no llamen a otras actrices", exclaman.

La película trata con mucho humor y mucha sensibilidad el tema del cáncer. "Sentíamos muchísima responsabilidad. Es divertida, es esperanzadora, esperemos que la gente coja ejemplo", cuentan.

Sevilla, Cádiz o Marruecos han sido algunas de las localizaciones donde han rodado. ¡Cómo les haya cuadrado en temporada de verano, qué calor! "Sí, sí, además con las pelucas... Si lo juntas con Tarifa es una mezcla explosiva", explica María.

¿Tienen ellas una lista de deseos? Seguro que se lo han preguntado 100 veces ya así que... ¡Bezos les propone un par de planes, a ver qué les parecen! Bañarse en el retiro, viajar a la luna solo para "hacer un pis...".

¿Qué es lo que mas les gusta comprar en el super?, ¿les piden consejo al resto de compradores?, ¿alguna vez han coincidido con alguien del que no recuerdan el nombre? "Yo es que no me acuerdo ni del nombre de mi tío", dice María. "Yo también , pero le digo 'hombre, bueno, cuánto tiempo", cuenta Silvia... ¡El psicoanálisis de Ventura no deja títere con cabeza!

Puedes ver a María León y Silvia Alonso en el minuto 09:00

Andrea Compton nos trae este lunes una sección con mucho contenido LGTBI para poner el broche de oro al mes del Orgullo por excelencia. "Me acuerdo de ver 'Queer as Folk' a escondidas, antes era más difícil encontrar ese contenido, ahora ya se meten más personajes sin necesidad de justificar porqué están ahí, sino que son así y punto", nos cuenta la youtuber, que además este fin de semana lo ha petado con su vídeo reaccionando a actuaciones de One Direction.

Diego Fabiano vuelve con el segundo capítulo de su FabFiction, una locura entre Ana Morgade y el cocinero Jordi Cruz que no sabemos muy bien cómo puede terminar...

¡Ya se venden robots muy muy parecidos a los de BlackMirror! Qué mal rollito, ¿no? Cheeto nos cuenta todos los detalles de estos lanzamientos...

¡Conectamos con Fox y su particular nave del misterio! Sí, nuestro colaborador abre su sección de ovnis, extraterrestres y criaturas extrañas para recordar los mejores momentos de la temporada. ¡Si es que hay que quererlo, aunque le siga Alejandro Sanz en Twitter!

