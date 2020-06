Andrea Compton arrasa con un vídeo hablando de One Direction

Hace 10 años que nació One Direction en el programa The X Factor. Sus fans han recordado sus inicios y sus singles en solitarios gracias a un vídeo de Andrea Compton.

La colaboradora de 'yu, no te pierdas nada' ha compartido un vídeo en su canal de YouTube "reaccionando a One Direction", a sus audiciones en el talent show y sus primeros videoclips, que a pesar de que "los looks no pueden ser más sosos", la influencer opina que "esta gente lo hizo muy bien, los videoclips estaban muy bien hechos".

Además, Andrea Compton también ha recordado algunos de los singles en solitario de los miembros del grupo y ha pedido que vuelvan a reunirse: "Me hacéis estos videoclips otra vez o me hacéis una nueva boy band, porque el fandom lo necesita".

Las imágenes han revolucionado las redes, sobre todo en Twitter, donde los fans de 1D han agradecido a Andrea Compton que recordara a una de las bandas más exitosas de la música pop.

El nombre de la influencer ha sido Trending Topic y ha recibido miles de mensajes de agradecimiento por representar "a todas las directioners en estos momentos".