Ruth Lorenzo, Andrea Compton, Alaska, Marta Vaquerizo y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (22/06/2020)

Gwyneth Paltrow ha sacado unas velas con olor a orgasmo y no podemos dejar de comentar un tema tan loco como este. Además, es que no es lo mismo tener un orgasmo con tu pareja de toda la vida que en el baño de un after a las 8 de la mañana... ¿No?

¡Nuestra diva favorita! ¡Un vozarrón y un corazón enorme! Conectamos con Ruth Lorenzo para saber cuáles son sus planes para esta recién inaugurada 'nueva normalidad'. "Esta semana me voy a Murcia a ver a mi madre, estoy feliz, por fin"

Y conociendo lo bien que canta y la energía que tiene en la voz... ¿Alguna vez ha roto un cristal con la voz? "Una vez, tenía 12 años, en una clase de ciencias, cuando vivía en Estados Unidos. La profe trajo sus copas de boda para explicarnos lo de las ondas del sonido, que eran de cristal bueno, le dije que podría romperla y me la cargué". ¡Por Dios! ¿Conseguiría el aprobado o no?

La cantante tiene un tema que se llama Good Girls Don't Lie, así que tenemos que preguntarle... ¿Miente mucho?, ¿cuál fue la última? "La última se la hice a mi marido, le dije que tenia muchas cosas que hacer y me pilló comiendo con una amiga".

'Miedo' es su nuevo tema, y tenemos que preguntarle cómo nació esta canción tan especial. ¡Incluso ha borrado todas sus fotos de Instagram para marcar esta nueva etapa de cara al nuevo disco! "Acabé harta de mi propio pensamiento, me senté al piano una noche de insomnio y dije 'se acabó'. Al miedo hay que ponerlo en su lugar", cuenta.

Y claro, como Ruth y Ana estuvieron juntas en TCMS, la cantante le ha recordado el 'miedo' que pasaba nuestra Ana antes de salir al escenario. "Me hacía caca".

Durante la cuarentena, Ruth Lorenzo se hizo muy viral con su vídeo cantando el Nessun Dorma en su balcón, el exclusiva y riguroso directo para sus vecinos. ¡Un mometazo de los buenos!

¿Y cómo recuerda 'La llamada'? "Los Javis me dijeron que iba a ser Dios, y me decían, ríete como si fueras Dios. Ellos me ayudaron a preparar el personaje, nunca pensé que iba a participar en un musical y me encantó. No me canso de ver la obra"

¿Ha hablado con Blas Cantó de todo lo que ha pasado este año con Eurovisión? "Tiene la oportunidad de hacer una nueva propuesta. Ahora lo hará mas relajado y sin importarle nada, a su manera, lo hace todo super bien", asegura.

Este año la cantante va a dar el pregón virtual del Pride de este año, que no podrá celebrarse en las calles por el covid19. ¿Tiene planeado algo especial? "Quiero vestirme drag". Wow!

Sergio Bezos asume los mandos de la entrevista con sus preguntas random, las que no le dio tiempo de hacer a los invitados de la semana pasada.

¿Qué ha soñado hoy? "He soñado que estaba embaraza de gemelos pero no me salía barriga y ya estaba de nueve meses". ¿Cuál es su plan de verano? "Me voy a hacer apnea. Aguanto mucho, estoy a 28 metros de profundidad. En minutos estoy a dos y medio". ¿Se droga? "Probé alguna cosilla cuento estaba en Londres y no me sentó muy bien". ¡Sinceridad total!

¡Ana Cardo tiene planes sin fisuras y conectamos con ella para que nos descubra un nuevo capítulo de su Diario Millenial!

¿Qué sería de nuestra vida sin los consejos de Andrea Compton? La youtuber nos trae planes alternativos a las series, que ya nos hemos dado un buen atracón durante la cuarentena... El documental de One Direction, un concierto de Coldplay en sus últimos dos años de gira... ¡Y mucho más!

Sr Cheeto vuelve al sofá de yu para hablar de las leyes epónimas. "El número de leyes epónimas es directamente proporcional al número de individuos que adivinen qué es un ley epónima". ¿Cómo? No entendemos nada...

¡Conectamos con Alaska y Marta Vaquerizo para la última sección de la temporada! Les ponemos momentos del 2020 y ellas tienen que saber a qué se refieren los audios... ¡Venga con ese Trivial de lo Trivial!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO